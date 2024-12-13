HeyGen assure un message cohérent dans toutes vos vidéos de protection des données en vous permettant de générer du contenu à partir de scripts avec des avatars AI. Cela maintient une voix et un style visuel uniformes, ce qui est crucial pour expliquer efficacement les processus de sauvegarde et de restauration d'une base de données lors d'un scénario de récupération de données.