Comment créer des vidéos de personnalisation de tableaux de bord instantanément

Transformez vos données en vidéos de tableaux de bord engageantes et personnalisées sans effort en utilisant des avatars AI pour des présentations dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de bienvenue de 60 secondes pour les équipes RH, introduisant de nouveaux modèles de tableaux de bord pour les employés. Avec un avatar AI amical et une voix off calme et encourageante, cette vidéo informative met en avant la facilité d'intégration grâce à des vues personnalisées, créées à l'aide des avatars AI de HeyGen pour une touche humaine.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo percutante de 30 secondes pour les responsables des ventes, démontrant comment construire des vidéos de tableaux de bord personnalisés pour le suivi des performances en temps réel. Avec un style visuel énergique et une voix off confiante, ce tutoriel axé sur les données montre la puissance des métriques visuelles, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour une communication claire et accessible.
Exemple de Prompt 3
Développez un tutoriel clair de 45 secondes pour les responsables de la réussite client, leur montrant comment créer des vidéos 'how-to' pour la personnalisation des tableaux de bord. Cette vidéo de soutien, étape par étape, avec une voix off amicale et un style visuel épuré, rend les fonctionnalités complexes faciles à comprendre en intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de personnalisation de tableaux de bord

Produisez sans effort des vidéos engageantes et personnalisées pour présenter vos configurations de tableaux de bord, améliorant la clarté et l'adoption pour votre équipe ou vos clients.

Step 1
Créez votre script
Notez les étapes clés et les fonctionnalités de votre personnalisation de tableau de bord. La capacité de "texte en vidéo" de HeyGen transformera vos mots en instructions visuelles pour une personnalisation efficace du tableau de bord.
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez un "avatar AI" pour présenter votre guide. Intégrez des captures d'écran pertinentes de votre tableau de bord, en utilisant les fonctionnalités de HeyGen pour créer des visuels convaincants pour vos modèles de tableau de bord.
Step 3
Générez votre voix off
Utilisez la "génération de voix off" de HeyGen pour donner vie à votre script. Ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité, garantissant que vos vidéos de tableaux de bord personnalisés soient claires et engageantes pour tous les spectateurs.
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre vidéo en sélectionnant les options de "redimensionnement et exportation du format d'image" souhaitées. Partagez vos vidéos professionnelles de personnalisation de tableaux de bord avec votre audience pour améliorer la compréhension et l'engagement.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Créez des guides vidéo concis et percutants pour mettre en avant des options spécifiques de personnalisation de tableaux de bord pour les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de tableaux de bord personnalisés pour mon équipe ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de tableaux de bord engageantes et personnalisées sans effort. Utilisez nos avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo pour expliquer des données complexes, rendant vos tutoriels de personnalisation de tableaux de bord très efficaces.

HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la création de vidéos de personnalisation de tableaux de bord ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes conçus pour simplifier la production de vos vidéos de personnalisation de tableaux de bord. Adaptez-les facilement pour personnaliser votre contenu de tableau de bord, assurant un aspect professionnel et cohérent.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de tableaux de bord plus engageantes et claires ?

HeyGen propose des outils AI puissants comme les avatars AI, la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'engagement. Ces fonctionnalités vous aident à visualiser les données efficacement et à créer des vidéos percutantes qui communiquent clairement les étapes de personnalisation des tableaux de bord.

HeyGen peut-il être utilisé par différentes équipes pour créer des vidéos de tableaux de bord personnalisés à des fins diverses ?

Absolument. HeyGen est un outil AI polyvalent qui permet aux marketeurs, équipes RH, responsables des ventes et managers de la réussite client de créer des vidéos de personnalisation de tableaux de bord sur mesure. Expliquez facilement comment personnaliser votre tableau de bord et visualiser les données pour des publics divers.

