Créez facilement des vidéos de formation DAM avec l'AI

Rationalisez votre production de vidéos de formation. Générez des tutoriels DAM professionnels sans effort avec les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un `tutoriel vidéo` ciblé de 60 secondes sur la gestion efficace des `métadonnées` au sein d'un système DAM, destiné aux équipes marketing et aux bibliothécaires d'actifs. La vidéo doit adopter un style visuel instructif, propre et moderne, enrichi par des visuels étape par étape et des sous-titres clairs, facilement produit à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes `comment faire` mettant en avant des `outils de collaboration` efficaces au sein d'un DAM, destinée aux chefs de projet et aux équipes transversales. Le style visuel doit être organisé et dynamique, avec un audio concis, en utilisant les modèles et scènes préconçus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer des exemples de flux de travail.
Exemple de Prompt 3
Illustrez les avantages transformateurs des `vidéos DAM alimentées par l'AI` en tant que `matériaux de formation` dans une vidéo élégante et informative de 45 secondes pour les professionnels de la formation et du développement et les décideurs. Le style visuel et audio doit être avant-gardiste et enthousiaste, démontrant l'impact à travers les avatars AI de HeyGen et assurant une distribution adaptable avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la création de vidéos de formation DAM

Transformez des concepts complexes de Gestion des Actifs Numériques en tutoriels vidéo engageants et alimentés par l'AI efficacement, assurant que votre équipe maîtrise facilement leur système DAM.

Step 1
Créez votre script ou choisissez un modèle
Élaborez le contenu de votre formation en "Gestion des Actifs Numériques (DAM)". Utilisez la capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script en collant votre script ou en commençant par un modèle pour construire rapidement vos scènes.
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI et votre voix
Donnez vie à votre script en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos "matériaux de formation". Choisissez parmi diverses voix pour transmettre votre message de manière professionnelle.
Step 3
Ajoutez des visuels et des sous-titres AI
Améliorez la clarté et l'accessibilité de votre vidéo. Intégrez des visuels pertinents et utilisez la capacité de sous-titres pour ajouter automatiquement des sous-titres précis, rendant vos "vidéos de formation DAM" plus percutantes.
Step 4
Revoyez et exportez votre vidéo
Finalisez vos "vidéos DAM alimentées par l'AI". Revoyez votre vidéo complète, effectuez les derniers ajustements et utilisez la capacité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportations pour une distribution facile sur les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les flux de travail DAM complexes

Décomposez les processus DAM complexes en segments vidéo facilement digestibles, rendant la gestion des métadonnées et les outils de collaboration clairs pour tout le monde.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation DAM engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation en Gestion des Actifs Numériques (DAM) en transformant des scripts textuels en tutoriels vidéo dynamiques. Profitez des avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI naturels pour fournir rapidement des matériaux de formation professionnels, améliorant l'engagement de votre audience.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos DAM alimentées par l'AI ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour produire des vidéos DAM alimentées par l'AI, y compris des avatars AI de haute qualité, une conversion texte-à-vidéo fluide et une génération avancée de voix off. Vous pouvez également utiliser des modèles préconstruits et un générateur automatique de sous-titres AI pour rationaliser votre flux de production vidéo.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de tutoriels vidéo en Gestion des Actifs Numériques ?

Absolument. HeyGen simplifie considérablement la création de tutoriels vidéo en Gestion des Actifs Numériques avec des outils intuitifs comme des modèles prêts à l'emploi et un rédacteur de script intégré. Personnalisez vos vidéos avec des contrôles de marque pour maintenir la cohérence et produisez efficacement des matériaux de formation de haute qualité sans logiciel de montage vidéo complexe.

Comment HeyGen soutient-il la création de matériaux de formation personnalisés pour le DAM ?

HeyGen soutient la création de matériaux de formation hautement personnalisés pour la Gestion des Actifs Numériques en vous permettant d'intégrer vos propres médias à partir d'une bibliothèque de médias et d'appliquer des contrôles de marque spécifiques. Vous pouvez également ajuster le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que vos vidéos de formation DAM s'adaptent parfaitement aux besoins de votre organisation.

