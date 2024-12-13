Créez facilement des vidéos de formation DAM avec l'AI
Rationalisez votre production de vidéos de formation. Générez des tutoriels DAM professionnels sans effort avec les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un `tutoriel vidéo` ciblé de 60 secondes sur la gestion efficace des `métadonnées` au sein d'un système DAM, destiné aux équipes marketing et aux bibliothécaires d'actifs. La vidéo doit adopter un style visuel instructif, propre et moderne, enrichi par des visuels étape par étape et des sous-titres clairs, facilement produit à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes `comment faire` mettant en avant des `outils de collaboration` efficaces au sein d'un DAM, destinée aux chefs de projet et aux équipes transversales. Le style visuel doit être organisé et dynamique, avec un audio concis, en utilisant les modèles et scènes préconçus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer des exemples de flux de travail.
Illustrez les avantages transformateurs des `vidéos DAM alimentées par l'AI` en tant que `matériaux de formation` dans une vidéo élégante et informative de 45 secondes pour les professionnels de la formation et du développement et les décideurs. Le style visuel et audio doit être avant-gardiste et enthousiaste, démontrant l'impact à travers les avatars AI de HeyGen et assurant une distribution adaptable avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la portée de la formation en Gestion des Actifs Numériques (DAM).
Produisez facilement des tutoriels vidéo DAM complets, permettant un accès et une compréhension plus larges pour tous les utilisateurs de votre organisation.
Améliorer l'engagement dans la formation DAM.
Favorisez une meilleure compréhension et rétention des concepts complexes de DAM avec des vidéos de formation dynamiques et alimentées par l'AI mettant en vedette des avatars et des voix AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation DAM engageantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation en Gestion des Actifs Numériques (DAM) en transformant des scripts textuels en tutoriels vidéo dynamiques. Profitez des avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI naturels pour fournir rapidement des matériaux de formation professionnels, améliorant l'engagement de votre audience.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos DAM alimentées par l'AI ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour produire des vidéos DAM alimentées par l'AI, y compris des avatars AI de haute qualité, une conversion texte-à-vidéo fluide et une génération avancée de voix off. Vous pouvez également utiliser des modèles préconstruits et un générateur automatique de sous-titres AI pour rationaliser votre flux de production vidéo.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création de tutoriels vidéo en Gestion des Actifs Numériques ?
Absolument. HeyGen simplifie considérablement la création de tutoriels vidéo en Gestion des Actifs Numériques avec des outils intuitifs comme des modèles prêts à l'emploi et un rédacteur de script intégré. Personnalisez vos vidéos avec des contrôles de marque pour maintenir la cohérence et produisez efficacement des matériaux de formation de haute qualité sans logiciel de montage vidéo complexe.
Comment HeyGen soutient-il la création de matériaux de formation personnalisés pour le DAM ?
HeyGen soutient la création de matériaux de formation hautement personnalisés pour la Gestion des Actifs Numériques en vous permettant d'intégrer vos propres médias à partir d'une bibliothèque de médias et d'appliquer des contrôles de marque spécifiques. Vous pouvez également ajuster le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que vos vidéos de formation DAM s'adaptent parfaitement aux besoins de votre organisation.