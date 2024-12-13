Créez des Vidéos de Standup Quotidien Sans Effort

Créez des mises à jour vidéo engageantes pour les équipes à distance et les standups asynchrones avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo énergique et instructive de 45 secondes pour les équipes Agile, illustrant comment l'utilisation du 'modèle de vidéos de standup quotidien' peut mener à des 'mises à jour vidéo engageantes'. Le style visuel et audio doit être dynamique et attrayant, utilisant des modèles préconstruits des Modèles & scènes de HeyGen, combinés avec un texte-à-vidéo concis à partir d'un script pour générer rapidement des messages d'équipe convaincants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour les chefs de projet occupés, expliquant les avantages des 'standups asynchrones' et comment les réaliser 'sans caméra'. La vidéo doit présenter une voix off AI calme et autoritaire accompagnée de visuels propres et illustratifs, mettant en avant les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide et efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de conseil rapide de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, axée sur l'amélioration de la 'communication d'équipe' grâce à des 'mises à jour vidéo' concises. Le style visuel doit être amical et direct, utilisant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associés à des sous-titres/captions clairs pour garantir l'accessibilité et la compréhension facile du message.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Standup Quotidien

Transformez vos mises à jour d'équipe quotidiennes en vidéos engageantes et asynchrones rapidement et efficacement. Améliorez la communication des équipes à distance sans avoir besoin d'une caméra.

1
Step 1
Choisissez un Modèle pour Votre Standup
Commencez avec un modèle professionnel pour structurer rapidement vos vidéos de standup quotidien, assurant cohérence et facilité de création.
2
Step 2
Collez Votre Script pour Générer la Vidéo
Entrez simplement votre texte de mise à jour quotidienne, et notre générateur de texte-à-vidéo convertira instantanément vos mots en une vidéo dynamique.
3
Step 3
Sélectionnez un Avatar AI pour la Présentation
Améliorez votre message en choisissant un avatar AI pour présenter visuellement vos mises à jour, ajoutant une touche professionnelle et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Mises à Jour Vidéo
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement dans divers formats pour un partage fluide, livrant des mises à jour vidéo engageantes à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Alignement et le Moral de l'Équipe

Diffusez des mises à jour vidéo claires et cohérentes qui favorisent l'alignement de l'équipe et maintiennent un moral élevé au sein des équipes à distance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier nos vidéos de standup quotidien ?

HeyGen permet aux équipes de créer facilement des vidéos de standup quotidien sans caméra, transformant le texte en mises à jour vidéo engageantes. Cela rend les standups quotidiens en ligne efficaces et cohérents, améliorant la communication d'équipe pour tous les membres.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer des mises à jour vidéo engageantes ?

HeyGen utilise des avatars AI puissants et des voix off AI pour générer des mises à jour vidéo professionnelles et engageantes directement à partir de votre script texte. Ce générateur de texte-à-vidéo élimine le besoin d'équipements complexes, permettant une communication d'équipe dynamique.

HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la création de vidéos de standup ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles spécialement conçus pour les vidéos de standup quotidien et d'autres besoins de communication d'équipe. Ces modèles, combinés avec notre générateur de texte-à-vidéo, vous permettent de créer rapidement des vidéos de standup professionnelles sans caméra.

Comment HeyGen soutient-il les standups asynchrones pour les équipes à distance ?

HeyGen est un outil en ligne idéal pour les équipes à distance pour réaliser des standups asynchrones grâce à des mises à jour vidéo engageantes. Les membres de l'équipe peuvent facilement créer et partager leurs rapports d'avancement, assurant une communication d'équipe efficace, quel que soit le fuseau horaire ou l'emplacement.

