Créez des Vidéos de Procédure de Comptage Cyclique pour une Formation Fluide

Simplifiez votre formation en gestion des stocks avec des avatars AI, en créant des vidéos engageantes qui clarifient votre processus d'inventaire.

531/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un module de formation engageant de 90 secondes spécifiquement conçu pour les équipes actuelles de "comptage cyclique des stocks" nécessitant une remise à niveau du processus. La vidéo doit détailler chaque étape du comptage cyclique, en utilisant des visuels dynamiques, des superpositions de texte concises et une voix off informative et stable. Assurez une clarté parfaite pour tous les spectateurs, en utilisant les "sous-titres/captions" de HeyGen pour améliorer la compréhension et l'accessibilité pendant les "vidéos de formation."
Exemple de Prompt 2
Développez un aperçu concis de 45 secondes mettant en avant l'importance stratégique et les avantages d'une "gestion d'entrepôt" efficace grâce au comptage cyclique. Cette vidéo doit cibler les gestionnaires et les chefs d'équipe, en utilisant un style visuel d'entreprise dynamique et professionnel avec des visualisations de données convaincantes et un porte-parole AI articulé. Utilisez les "modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement un message soigné et persuasif, créant des "vidéos engageantes" qui démontrent une valeur tangible.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative complète de 2 minutes abordant les défis courants et les meilleures pratiques dans le "processus d'inventaire" pour les superviseurs d'inventaire et les membres d'équipe avancés. Ces "vidéos de formation AI" doivent adopter une narration problème-solution, avec des visuels professionnels, des démonstrations pratiques et des séquences d'archives pertinentes pour illustrer des scénarios complexes. Utilisez la "bibliothèque de médias/soutien d'archives" de HeyGen pour enrichir le contenu visuel et la fonction "texte en vidéo à partir de script" pour des explications claires et précises, créant une ressource d'apprentissage robuste.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Procédure de Comptage Cyclique

Générez rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes sur le comptage cyclique en utilisant des outils alimentés par l'AI pour rationaliser vos processus de gestion des stocks.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger le contenu de votre procédure de comptage cyclique. La fonction de texte en vidéo à partir de script de HeyGen vous permet de transformer vos instructions écrites en une vidéo dynamique, assurant clarté et cohérence pour vos vidéos de formation AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer vos procédures. Un porte-parole AI ajoute une touche professionnelle et engageante, rendant vos vidéos de procédure de comptage cyclique plus accessibles et faciles à suivre pour votre équipe.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et l'identité de votre entreprise. Utilisez des modèles et des scènes pour structurer efficacement votre contenu, rendant vos modèles vidéo alimentés par l'AI visuellement attrayants et renforçant votre identité de marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, personnalisez le format d'image et exportez-la dans le format souhaité. Partagez facilement vos vidéos engageantes terminées à travers votre organisation pour garantir que tout le personnel est bien formé au comptage cyclique des stocks.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Opérationnelles Complexes

.

Décomposez les processus de comptage cyclique complexes en vidéos AI faciles à comprendre, rendant la gestion des stocks complexe accessible à tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de procédure de comptage cyclique ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation engageantes pour le comptage cyclique des stocks et la gestion d'entrepôt. Vous pouvez utiliser des avatars AI et des modèles vidéo alimentés par l'AI pour produire rapidement des vidéos de procédure de comptage cyclique claires et professionnelles qui améliorent votre processus d'inventaire.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen exploite une AI avancée pour fournir des avatars AI, des acteurs vocaux AI, et une puissante fonction de texte en vidéo à partir de script. Cela permet aux utilisateurs de générer des vidéos de formation AI de haute qualité avec des voix off multilingues et un générateur de sous-titres AI.

Puis-je utiliser des modèles pour créer des vidéos engageantes avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une variété de modèles vidéo alimentés par l'AI et de scènes pour accélérer votre production vidéo. Ces modèles sont parfaits pour développer des vidéos cohérentes et engageantes sur des sujets critiques comme la gestion des stocks et la formation au comptage cyclique.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos générées par AI ?

Oui, HeyGen vous permet d'appliquer des contrôles de marque, y compris votre logo et des couleurs spécifiques, à vos vidéos. Cela garantit que votre porte-parole AI et tout le contenu de formation s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo