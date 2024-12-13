Créez des Vidéos de Formation à la Cybersécurité Rapidement

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité efficaces pour les employés avec des avatars AI.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, décrivant les meilleures pratiques essentielles en matière de cybersécurité pour une conduite en ligne sécurisée. Le style visuel et audio doit être professionnel et épuré, utilisant des éléments animés pour mettre en évidence les étapes clés. Exploitez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir de votre script pour transformer rapidement votre script en visuels dynamiques et utilisez ses divers modèles et scènes pour maintenir une esthétique de marque cohérente tout au long de la formation à la cybersécurité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de micro-apprentissage dynamique de 30 secondes spécifiquement pour les formateurs du département informatique, démontrant à quel point il est facile de produire des vidéos de formation à la cybersécurité efficaces. Le style doit être rapide et moderne, incorporant des visuels de type infographie pour transmettre rapidement des informations complexes. Mettez en avant le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour une intégration rapide des ressources et utilisez sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour assurer la compatibilité sur diverses plateformes, simplifiant ainsi le processus de création.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes sur la sensibilisation à la sécurité destinée aux équipes à distance, en se concentrant sur l'identification des tactiques courantes d'ingénierie sociale. Adoptez un style visuel amical et interactif avec un texte clair à l'écran, soutenu par un ton audio rassurant. Améliorez l'accessibilité en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen et utilisez divers avatars AI pour représenter une main-d'œuvre mondiale, garantissant que vous créez des vidéos de formation à la cybersécurité qui résonnent avec les employés distribués.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Cybersécurité

Produisez facilement des vidéos de formation à la cybersécurité engageantes et informatives qui renforcent votre équipe avec une sensibilisation critique à la sécurité.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar
Commencez par rédiger votre script détaillé. Ensuite, utilisez les avatars AI de HeyGen pour diffuser votre contenu, le transformant en vidéos de formation à la cybersécurité engageantes.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et l'Image de Marque
Améliorez vos vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité en sélectionnant dans la riche bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen. Personnalisez-les pour appliquer le look et la sensation spécifiques de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Professionnels
Assurez-vous que vos vidéos de formation à la cybersécurité efficaces sont universellement accessibles et claires pour tous les employés en générant automatiquement des sous-titres/captions précis à partir de votre script.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Vidéos
Une fois vos vidéos de micro-apprentissage terminées, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats de HeyGen pour les optimiser pour diverses plateformes et téléchargez vos productions vidéo finales, prêtes pour une distribution immédiate.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes de Cybersécurité

Expliquez clairement les sujets complexes de cybersécurité dans des vidéos de micro-apprentissage engageantes, améliorant la compréhension pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la cybersécurité engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation à la cybersécurité engageantes en utilisant des avatars AI et la conversion intuitive de texte en vidéo à partir de vos scripts. Ses modèles étendus simplifient le processus de production vidéo, rendant la création de vidéos de formation à la cybersécurité accessible à tous.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de formation à la cybersécurité automatisées ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour la formation vidéo automatisée, permettant une production rapide de contenu de formation pour les employés. Utilisez la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, la génération de voix off professionnelle et les sous-titres/captions automatiques pour développer rapidement des vidéos de micro-apprentissage pour la sensibilisation à la sécurité.

Puis-je personnaliser l'image de marque dans mes vidéos de sensibilisation à la cybersécurité en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet un contrôle total sur l'identité de votre marque dans les vidéos de sensibilisation à la sécurité. Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque complets, garantissant que votre formation à la sensibilisation à la cybersécurité s'aligne sur les meilleures pratiques de votre organisation.

Comment HeyGen soutient-il la création de formations à la cybersécurité efficaces pour divers sujets comme le phishing ?

HeyGen est idéal pour développer des vidéos de formation à la cybersécurité efficaces sur divers sujets, y compris la prévention du phishing. Exploitez les avatars AI pour transmettre des informations, synthétisez des scripts avec la conversion de texte en vidéo, et enrichissez votre contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias pour des vidéos de sensibilisation à la sécurité complètes.

