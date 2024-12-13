Créez facilement des vidéos sur les principes de cybersécurité

Transformez votre formation en cybersécurité avec des vidéos engageantes et personnalisées mettant en vedette des avatars AI pour une meilleure rétention.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes conçue pour tous les employés afin d'identifier et d'éviter les menaces cybernétiques courantes comme le phishing, en présentant un bref scénario d'attaque simulée. Cette vidéo de formation à la cybersécurité efficace doit employer un style visuel professionnel mais accessible avec des graphiques réalistes, complété par des sous-titres clairs pour renforcer les informations critiques de votre texte-à-vidéo à partir du script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation technique de 120 secondes ciblant le personnel informatique, explorant des protocoles de sécurité avancés et présentant des stratégies de défense cybernétique complexes. La vidéo doit tirer parti de graphiques animés dynamiques et de visuels détaillés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des concepts complexes, en utilisant divers modèles et scènes pour rationaliser la présentation des principes techniques de cybersécurité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce de sensibilisation à la cybersécurité de 45 secondes à l'échelle de l'entreprise, en mettant l'accent sur l'importance des mots de passe forts et de l'authentification à deux facteurs, en assurant un branding personnalisé cohérent. Ce contenu engageant, optimisé pour diverses plateformes via le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, doit présenter un style visuel d'entreprise soigné avec les logos et couleurs de votre entreprise intégrés de manière transparente pour renforcer les messages de sécurité dans tous les départements.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la création de vidéos sur les principes de cybersécurité

Développez rapidement des vidéos professionnelles et engageantes sur les principes de cybersécurité avec des outils alimentés par l'AI, améliorant efficacement vos programmes de formation.

1
Step 1
Créez votre script et avatar AI
Commencez par rédiger votre script. Ensuite, choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Exploitez la technologie texte-à-vidéo pour générer instantanément la narration de votre avatar, assurant une communication claire des principes de cybersécurité.
2
Step 2
Sélectionnez un modèle et appliquez le branding
Améliorez l'attrait visuel de votre vidéo en sélectionnant un modèle professionnel de notre vaste bibliothèque. Appliquez facilement vos contrôles de branding pour incorporer les logos, couleurs et polices de votre entreprise, assurant un aspect soigné et cohérent.
3
Step 3
Ajoutez des éléments engageants et une voix off
Rendez votre contenu plus dynamique en ajoutant des éléments interactifs pour tester la compréhension ou renforcer les concepts clés de cybersécurité. Générez une voix off au son naturel directement à partir de votre script, assurant une expérience d'apprentissage engageante et accessible pour votre public.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation finale
Une fois votre vidéo terminée, utilisez la fonction de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes. Générez vos vidéos de formation à la cybersécurité en haute qualité, prêtes à être distribuées aux employés ou intégrées dans votre système de gestion de l'apprentissage.

Clarifier les concepts complexes de cybersécurité

Transformez des principes de cybersécurité complexes en contenu vidéo facilement compréhensible et engageant, améliorant la compréhension de l'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la cybersécurité engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de formation à la cybersécurité visuellement attrayantes et efficaces en utilisant des avatars AI et une gamme de modèles personnalisables. Cela simplifie la création de contenu pour des principes de cybersécurité complexes, assurant la rétention des connaissances.

Puis-je personnaliser mes vidéos de formation à la cybersécurité avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos de formation à la cybersécurité, y compris le branding personnalisé, l'intégration de votre logo et la sélection parmi divers modèles pour s'aligner sur l'identité de votre organisation. Vous pouvez également incorporer vos propres médias pour créer un contenu personnalisé et engageant.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de vidéos de formation à la cybersécurité ?

Les avatars AI de HeyGen transforment le texte en vidéos professionnelles, facilitant la création de vidéos de formation à la cybersécurité sans avoir besoin de tournage traditionnel. Ils fournissent un présentateur cohérent et engageant pour expliquer des principes de cybersécurité complexes ou des scénarios d'attaque simulés.

HeyGen prend-il en charge différents types de contenu vidéo de cybersécurité ?

Oui, HeyGen est polyvalent pour produire divers contenus vidéo de cybersécurité, de l'explication des principes de base à la démonstration de scénarios réels. Avec une bibliothèque de médias robuste et des options pour les animations, il améliore l'apprentissage visuel pour une formation efficace des employés.

