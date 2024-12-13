Comment créer des vidéos de formation sur la stratégie CX qui convertissent
Élevez votre gestion de l'expérience client avec des vidéos de formation engageantes. Utilisez des avatars AI pour délivrer efficacement des insights experts sur le CX.
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes pour les équipes de marketing et de développement de produits, illustrant les étapes clés d'un "parcours client" typique et comment répondre de manière proactive aux "besoins des clients" en évolution. Le style visuel doit être dynamique et illustratif avec un ton amical et accessible. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des personnages diversifiés, rendant le contenu plus pertinent.
Concevez une vidéo de formation percutante de 30 secondes pour les responsables du service client, soulignant le rôle crucial de la "voix du client" dans l'amélioration des services et l'augmentation de la "fidélisation des clients". Cette vidéo doit adopter un style visuel percutant et axé sur les données, complété par une voix off confiante et autoritaire, qui peut être générée sans effort grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Produisez un guide perspicace de 90 secondes sur les meilleures pratiques pour les cadres supérieurs et les innovateurs en CX, en se concentrant sur des concepts avancés de "conception de l'expérience client" et en décrivant les "meilleures pratiques" de l'industrie pour la mise en œuvre. La vidéo nécessite une esthétique visuelle sophistiquée et inspirante avec des graphiques modernes. Assurez l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres précis avec la fonctionnalité intégrée de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la portée et le contenu de la formation CX.
Produisez rapidement des cours complets sur la stratégie CX, permettant une diffusion plus large et un développement des compétences au sein de votre organisation.
Améliorer l'engagement dans la formation CX.
Stimulez un engagement et une rétention des connaissances plus élevés dans votre formation en gestion de l'expérience client avec un contenu vidéo dynamique alimenté par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation convaincantes sur la stratégie CX ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation sur la stratégie CX à partir de scripts textuels, en utilisant des avatars AI réalistes et une large gamme de modèles et de scènes. Cela simplifie la production de vidéos de formation engageantes pour votre équipe, garantissant un message cohérent dans toutes les initiatives d'expérience client.
Quels sont les avantages d'utiliser des avatars AI pour la formation à l'expérience client ?
L'utilisation des avatars AI de HeyGen améliore considérablement la formation à l'expérience client en fournissant des instructeurs professionnels et cohérents sans avoir besoin de tournage traditionnel. Cela permet aux organisations de développer efficacement leurs compétences en CX et d'incorporer de nouvelles perspectives pour un parcours client amélioré.
Puis-je personnaliser l'apparence de mon contenu de gestion de l'expérience client avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes qui vous permettent de personnaliser entièrement votre contenu de gestion de l'expérience client avec le logo, les couleurs et le style visuel de votre entreprise. Cela garantit que tous vos matériaux de conception d'expérience client s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
Comment HeyGen soutient-il le développement de contenu engageant sur les compétences CX ?
HeyGen facilite le développement de contenu engageant sur les compétences CX en transformant facilement le texte en vidéos dynamiques, parfaites pour les formats de micro-apprentissage. Cette capacité aide à renforcer les meilleures pratiques et contribue à un meilleur retour sur investissement du CX grâce à un apprentissage efficace et accessible.