Créez des Vidéos d'Aperçu du Succès Client avec l'AI

Boostez l'engagement client avec des vidéos professionnelles d'intégration et de tutoriel. Transformez n'importe quel script en contenu vidéo soigné en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 60 secondes conçue pour les clients existants afin de mettre en avant de nouvelles fonctionnalités ou de partager les meilleures pratiques, contribuant à des vidéos de succès client efficaces. Le style visuel doit être dynamique et épuré, utilisant des graphiques animés vibrants et une piste sonore énergique. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour simplifier la création de contenu et assurez-vous que les sous-titres sont automatiquement inclus pour une accessibilité maximale.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo convaincante de 30 secondes démontrant comment réaliser des vidéos clients qui transmettent puissamment la valeur du produit aux clients potentiels évaluant des solutions. Cette courte pièce de marketing vidéo doit être concise et percutante, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour présenter des témoignages réels ou des cas d'utilisation convaincants avec une piste audio entraînante et inspirante et des visuels modernes et élégants pour capter immédiatement l'attention.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'engagement client de 90 secondes pour les équipes internes de vente et de support, offrant une perspective détaillée de démonstration de produit sur l'impact client et les réalisations clés. Le style visuel et audio doit être informatif et axé sur les données, utilisant des avatars AI professionnels pour présenter des éléments graphiques clairs et des insights. Assurez-vous que le résultat final peut être facilement adapté en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour divers canaux de communication internes, fournissant un aperçu complet.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Aperçu du Succès Client

Créez rapidement et professionnellement des vidéos d'aperçu du succès client convaincantes pour montrer votre impact et engager efficacement votre audience.

Step 1
Créez Votre Script
Développez un script clair et engageant décrivant vos histoires de succès client. La puissante fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen vous permet de transformer ce script en contenu visuel captivant.
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre aperçu du succès client. Nos avatars AI ajoutent une touche professionnelle et relatable à votre vidéo, captivant votre audience.
Step 3
Ajoutez Voix et Branding
Améliorez votre vidéo avec des voix off au son naturel, générées directement à partir de votre script. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir que votre message est délivré clairement et professionnellement.
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Préparez votre aperçu du succès client pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio flexibles de HeyGen. Livrez des vidéos de haute qualité qui ont fière allure partout.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration et la Formation des Clients

Améliorez l'éducation des clients et l'adoption des produits en créant des vidéos d'aperçu dynamiques et engageantes et des tutoriels avec des avatars AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'aperçu du succès client engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles d'aperçu du succès client en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte à vidéo. Vous pouvez transformer vos scripts en contenu visuel engageant, améliorant considérablement vos efforts de marketing vidéo.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour réaliser rapidement des vidéos explicatives ?

HeyGen offre des outils intuitifs comme des modèles personnalisables et une vaste bibliothèque de médias pour simplifier la création de vidéos explicatives de haute qualité. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère la vidéo avec voix off et sous-titres, rendant la création vidéo efficace.

HeyGen peut-il générer des vidéos d'engagement client diversifiées en utilisant des avatars AI ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos d'engagement client diversifiées en exploitant une large gamme d'avatars et de voix AI. Cela vous permet d'adapter votre message et de créer des vidéos de démonstration de produit ou d'intégration personnalisées qui résonnent avec votre audience.

Comment puis-je ajouter l'identité de ma marque aux meilleures pratiques de contenu vidéo de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement intégrer l'identité de votre marque dans tout votre contenu vidéo en utilisant les contrôles de branding. Téléchargez votre logo, choisissez les couleurs de votre marque, et appliquez-les à vos vidéos tutoriels ou vidéos explicatives pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.

