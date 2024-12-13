Créez facilement des vidéos de réussite client
Rationalisez votre stratégie de réussite client avec des vidéos engageantes alimentées par l'IA, transformant les scripts en contenu professionnel grâce au texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un segment de 90 secondes destiné aux responsables de la réussite client et aux spécialistes de l'intégration, axé sur l'extension des vidéos d'intégration client. Le style visuel et audio doit être lumineux, engageant et amical, utilisant des scènes dynamiques et une musique de fond entraînante. Utilisez des modèles et des scènes pour rationaliser la production et intégrez des avatars IA pour une livraison diversifiée et personnalisée, améliorant ainsi votre stratégie globale de réussite client.
Développez une annonce de mise à jour produit dynamique de 2 minutes ciblant les équipes de marketing produit et d'activation des ventes, illustrant de nouvelles fonctionnalités qui se mettent à jour elles-mêmes. L'esthétique visuelle doit être moderne et élégante, avec des transitions rapides et une voix confiante et autoritaire. Cette production utilisera le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour une distribution multi-plateforme et s'appuiera sur une vaste bibliothèque de médias/stock pour simplifier la production vidéo.
Créez une vidéo persuasive de 45 secondes pour les représentants commerciaux et les formateurs en vente, conçue pour élever les vidéos d'activation des ventes. Le style doit être professionnel et percutant, avec des appels à l'action clairs et une présentation dynamique. Cette vidéo utilisera des sous-titres/captions pour l'accessibilité et inclura des avatars IA pour présenter les points de vente clés, garantissant des vidéos hautement engageantes qui résonnent avec les prospects.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'efficacité de la formation client.
Améliorez l'engagement et la rétention de l'apprentissage pour les équipes de réussite client ou les utilisateurs finaux avec des vidéos de formation alimentées par l'IA.
Élargissez l'intégration client et l'éducation produit.
Produisez et distribuez efficacement des cours d'intégration client et des tutoriels produits à un public mondial en utilisant l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'IA pour améliorer la création de vidéos ?
HeyGen exploite des avatars IA avancés et une automatisation pilotée par l'IA pour transformer les scripts en vidéos professionnelles alimentées par l'IA, simplifiant considérablement la production vidéo. Cela permet de créer efficacement des vidéos engageantes sans montage complexe.
HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos de réussite client ?
Absolument. HeyGen fournit des modèles et des capacités IA pour créer facilement des vidéos de réussite client et des vidéos d'intégration client percutantes, garantissant que votre stratégie de réussite client est bien soutenue par des vidéos engageantes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour l'engagement d'un public mondial ?
HeyGen prend en charge les vidéos multilingues, vous permettant d'atteindre des publics divers avec du contenu localisé. HeyGen excelle dans la génération de voix off et de sous-titres précis pour surmonter efficacement les barrières linguistiques et créer des vidéos engageantes.
Comment HeyGen peut-il soutenir une communication produit cohérente ?
HeyGen est une plateforme de montage vidéo idéale pour générer des annonces de mise à jour produit cohérentes et des vidéos de formation détaillées. Son approche par modèles aide à créer des vidéos qui se mettent à jour elles-mêmes, garantissant que votre public dispose toujours des informations les plus récentes.