Créez facilement des vidéos de formation pour le service client

Simplifiez l'intégration des employés et renforcez vos équipes de service client ; créez instantanément des vidéos de formation dynamiques avec des avatars AI.

450/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les représentants du service client existants, illustrant l'application efficace des compétences relationnelles lors de la gestion d'interactions clients difficiles. Utilisez la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour exposer des conseils étape par étape, enrichis par des sous-titres pour assurer l'accessibilité et renforcer les points clés pour améliorer les vidéos de service client.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes destinée à tout le personnel en contact avec la clientèle, mettant en avant une nouvelle politique de l'entreprise ou une fonctionnalité de produit pour rationaliser les opérations quotidiennes et gagner du temps. Utilisez des modèles et des scènes engageants et tirez parti de la bibliothèque de médias/stock pour produire rapidement un message visuellement attrayant et concis qui éduque et informe efficacement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation sur la connaissance des produits de 60 secondes pour les équipes de vente et de support, détaillant les avantages et les caractéristiques d'une nouvelle offre. Cette vidéo de formation essentielle pour les clients doit être optimisée en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour diverses plateformes, et inclure une génération de voix off convaincante pour s'assurer que tous les membres de l'équipe comprennent clairement et de manière cohérente les informations complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation pour le service client

Produisez rapidement des vidéos de formation efficaces pour renforcer vos équipes de service client, simplifier l'intégration des employés et gagner considérablement du temps.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Rédigez un script détaillé décrivant les scénarios clés et les réponses. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour convertir rapidement votre texte en une base visuelle, en vous concentrant sur des vidéos de formation efficaces pour le service client.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur visuel
Choisissez un "avatar AI" pour guider votre audience à travers la formation, offrant une présentation cohérente et engageante pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Ajoutez des éléments essentiels
Améliorez la clarté et l'accessibilité en incorporant des "sous-titres". Ces ajouts cruciaux garantissent que votre contenu de formation est facilement compris par tous les membres de vos équipes de service client.
4
Step 4
Exportez et partagez
Une fois finalisé, "exportez" votre vidéo de formation de haute qualité dans le format souhaité. Cette étape cruciale vous permet de distribuer efficacement votre contenu pour gagner du temps et améliorer l'apprentissage de votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les sujets de service complexes

.

Transformez des procédures de service client complexes et des connaissances sur les produits en modules vidéo clairs et faciles à comprendre pour un apprentissage plus rapide.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation pour le service client efficacement ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation pour le service client en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo, ce qui permet de gagner beaucoup de temps par rapport à la production vidéo traditionnelle. Cela simplifie le processus pour les équipes de service client afin de développer un contenu de formation engageant et cohérent.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer un contenu engageant pour l'intégration des employés ?

HeyGen propose une suite de fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des voix off alimentées par l'AI et des sous-titres automatiques, parfaits pour créer des vidéos de formation et d'intégration des employés captivantes. Vous pouvez facilement intégrer ces éléments pour créer des vidéos animées professionnelles sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

Est-il possible de personnaliser le style visuel des vidéos de formation avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour personnaliser le style visuel de vos vidéos de formation, y compris l'ajout de votre logo et l'ajustement des schémas de couleurs. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation destinées aux clients s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque grâce à un éditeur vidéo intuitif.

Comment HeyGen soutient-il la création de divers types de vidéos de formation ?

HeyGen permet aux équipes de service client de créer une large gamme de vidéos de formation, des guides détaillés aux vidéos explicatives engageantes. Avec des options comme les avatars AI, la conversion de texte en vidéo et le support de la bibliothèque de médias, vous pouvez produire un contenu professionnel pour tout besoin de formation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo