Créez facilement des vidéos de formation pour le service client
Simplifiez l'intégration des employés et renforcez vos équipes de service client ; créez instantanément des vidéos de formation dynamiques avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour les représentants du service client existants, illustrant l'application efficace des compétences relationnelles lors de la gestion d'interactions clients difficiles. Utilisez la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour exposer des conseils étape par étape, enrichis par des sous-titres pour assurer l'accessibilité et renforcer les points clés pour améliorer les vidéos de service client.
Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes destinée à tout le personnel en contact avec la clientèle, mettant en avant une nouvelle politique de l'entreprise ou une fonctionnalité de produit pour rationaliser les opérations quotidiennes et gagner du temps. Utilisez des modèles et des scènes engageants et tirez parti de la bibliothèque de médias/stock pour produire rapidement un message visuellement attrayant et concis qui éduque et informe efficacement.
Concevez une vidéo de formation sur la connaissance des produits de 60 secondes pour les équipes de vente et de support, détaillant les avantages et les caractéristiques d'une nouvelle offre. Cette vidéo de formation essentielle pour les clients doit être optimisée en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour diverses plateformes, et inclure une génération de voix off convaincante pour s'assurer que tous les membres de l'équipe comprennent clairement et de manière cohérente les informations complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la formation du service client.
Produisez rapidement un grand volume de vidéos de formation pour le service client afin d'éduquer et d'intégrer de nouveaux membres d'équipe à l'échelle mondiale.
Améliorer l'engagement dans la formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour créer un contenu de formation dynamique et interactif pour le service client, améliorant la rétention des apprenants et la performance.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation pour le service client efficacement ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation pour le service client en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo, ce qui permet de gagner beaucoup de temps par rapport à la production vidéo traditionnelle. Cela simplifie le processus pour les équipes de service client afin de développer un contenu de formation engageant et cohérent.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer un contenu engageant pour l'intégration des employés ?
HeyGen propose une suite de fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des voix off alimentées par l'AI et des sous-titres automatiques, parfaits pour créer des vidéos de formation et d'intégration des employés captivantes. Vous pouvez facilement intégrer ces éléments pour créer des vidéos animées professionnelles sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.
Est-il possible de personnaliser le style visuel des vidéos de formation avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour personnaliser le style visuel de vos vidéos de formation, y compris l'ajout de votre logo et l'ajustement des schémas de couleurs. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation destinées aux clients s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque grâce à un éditeur vidéo intuitif.
Comment HeyGen soutient-il la création de divers types de vidéos de formation ?
HeyGen permet aux équipes de service client de créer une large gamme de vidéos de formation, des guides détaillés aux vidéos explicatives engageantes. Avec des options comme les avatars AI, la conversion de texte en vidéo et le support de la bibliothèque de médias, vous pouvez produire un contenu professionnel pour tout besoin de formation.