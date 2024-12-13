Créez des Vidéos de Segmentation Client : Stimulez l'Engagement

Stimulez l'engagement client et offrez des expériences personnalisées avec des messages ciblés, créés sans effort à partir de script en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 90 secondes pour les analystes de données, détaillant comment effectuer efficacement une segmentation utilisateur en analysant les données comportementales. Le style visuel doit être axé sur les données avec des graphiques clairs et des animations, complété par une voix neutre et autoritaire générée à l'aide des capacités de texte-à-vidéo à partir de script, garantissant une communication technique précise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux chefs de produit, illustrant comment l'optimisation des parcours clients conduit à des messages ciblés très efficaces. Utilisez un style visuel épuré et moderne avec des animations graphiques subtiles et une voix amicale et engageante créée grâce à la génération de voix off, mettant en valeur l'impact tangible des messages stratégiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle détaillée de 2 minutes pour les formateurs techniques et les développeurs, expliquant le processus d'exploitation des ensembles de données pour construire un modèle de formation efficace pour la segmentation client. Les visuels doivent être simples et de type tutoriel, avec des superpositions de texte à l'écran et une voix instructive, renforcés par des sous-titres précis pour assurer une clarté maximale des concepts techniques complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Segmentation Client

Offrez des expériences vidéo hautement personnalisées en transformant vos données de segmentation utilisateur en messages engageants et ciblés qui stimulent l'engagement client.

1
Step 1
Sélectionnez Vos Segments de Clients
Commencez par identifier votre segmentation utilisateur distincte. Analysez les données comportementales et les parcours clients pour définir des groupes spécifiques pour vos campagnes vidéo.
2
Step 2
Créez des Messages Ciblés
Développez des scripts uniques pour chaque segment, en veillant à ce que vos modèles de messages résonnent directement. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour donner vie à votre contenu sur mesure.
3
Step 3
Choisissez des Avatars AI pour la Personnalisation
Améliorez les expériences personnalisées en sélectionnant un avatar AI qui représente le mieux votre marque ou message pour chaque vidéo segmentée. Cela renforce la connexion avec votre audience.
4
Step 4
Exportez et Stimulez l'Engagement
Une fois vos vidéos terminées, utilisez le redimensionnement et les exports au format d'HeyGen pour les optimiser pour diverses plateformes. Partagez vos vidéos ciblées pour stimuler l'engagement client.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Succès Client Personnalisées

.

Exploitez l'AI pour créer et partager des histoires de succès client convaincantes, personnalisées pour mettre en avant les avantages pertinents pour chaque segment de client.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de segmentation client pour mes campagnes marketing ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de segmentation client captivantes en transformant des scripts textuels en contenu engageant avec des avatars AI. Vous pouvez facilement segmenter les clients avec des messages personnalisés et ciblés pour diverses campagnes marketing, augmentant ainsi considérablement l'engagement client.

Quel rôle joue HeyGen dans la livraison d'expériences personnalisées et de messages ciblés à différents segments d'utilisateurs ?

HeyGen joue un rôle crucial dans la livraison d'expériences véritablement personnalisées en permettant la génération de vidéos avec des avatars AI personnalisés et des voix off spécifiquement pour des segmentations d'utilisateurs distinctes. Cela garantit que vos messages ciblés résonnent plus profondément avec chaque audience, améliorant l'efficacité de vos parcours clients.

Comment HeyGen utilise-t-il des technologies avancées, comme l'apprentissage automatique, pour faciliter la création de vidéos personnalisées pour des segments de clients spécifiques ?

HeyGen utilise des algorithmes sophistiqués d'apprentissage automatique et des ensembles de données étendus pour alimenter ses avatars AI et ses capacités avancées de texte-à-vidéo. Ce système intelligent agit comme un modèle de formation, vous permettant de créer efficacement des expériences personnalisées et de diffuser des messages hautement ciblés à travers divers segments de clients avec précision.

HeyGen peut-il aider à accroître l'engagement client grâce à une création vidéo efficace pour divers segments ?

Absolument, HeyGen rationalise la production vidéo avec des modèles de messages personnalisables et des scènes, permettant une création rapide de contenu pour toutes vos campagnes par e-mail et initiatives plus larges. Cette efficacité aide à accroître l'engagement client en livrant constamment des vidéos de haute qualité et ciblées à chaque segment au sein de vos campagnes globales.

