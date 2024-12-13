créer des vidéos d'instruction pour portail client avec AI
Boostez l'engagement des utilisateurs et rationalisez les tickets de support en transformant des scripts en vidéos dynamiques et faciles à suivre grâce à la fonctionnalité de génération de vidéo à partir de texte.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une présentation technique de 90 secondes pour les décideurs informatiques d'entreprise, axée sur la création d'un portail client sécurisé avec une sécurité multi-locataire robuste. La vidéo doit adopter un ton visuel autoritaire et inspirant confiance, en incorporant des diagrammes animés pour expliquer des concepts complexes et en présentant un avatar AI confiant pour délivrer les messages clés. Améliorez la clarté et l'accessibilité en générant des sous-titres pour tout le contenu parlé, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les spécifications techniques avec un professionnalisme soigné.
Développez une vidéo de formation de 2 minutes destinée aux chefs de produit et aux équipes de réussite client, montrant comment les utilisateurs finaux peuvent naviguer et utiliser les fonctionnalités du portail client, telles que la visualisation des données de commande. Le style visuel et audio doit être amical, clair et étape par étape, en utilisant des démonstrations interactives à l'écran. Les modèles et scènes de HeyGen peuvent aider à structurer le flux, tandis que la bibliothèque de médias/support de stock peut fournir des icônes pertinentes et des visuels de fond pour améliorer la compréhension de l'utilisateur.
Créez une vidéo de démonstration d'une minute pour les implémenteurs techniques et les développeurs utilisant m-Power, illustrant le rendu conditionnel avancé dans un portail client pour personnaliser les expériences utilisateur. Cette vidéo doit être dynamique et axée sur la technologie, utilisant potentiellement une mise en page en écran partagé pour montrer à la fois la configuration de la plateforme et l'interface utilisateur résultante, présentée par un avatar AI énergique. Optimisez la présentation pour divers contextes de visualisation en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour différentes plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produire des vidéos d'instruction complètes.
Produisez rapidement des vidéos d'instruction complètes pour portail client, rendant les fonctionnalités complexes accessibles à un public plus large.
Améliorer l'engagement et la rétention de la formation.
Améliorez l'engagement et la rétention des utilisateurs pour les tutoriels de portail client en utilisant du contenu vidéo dynamique et clair alimenté par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement des vidéos d'instruction pour portail client ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'instruction pour portail client en utilisant des avatars AI et la technologie de génération de vidéo à partir de texte. Vous pouvez facilement convertir vos scripts en guides visuels engageants, accélérant ainsi la production de contenu pour votre portail client.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que mes vidéos d'instruction conviennent à un portail client sécurisé ?
HeyGen vous aide à produire des vidéos professionnelles pour un portail client sécurisé avec des contrôles de marque robustes, garantissant cohérence et confiance. Nos exportations sont compatibles pour une intégration sécurisée dans des plateformes qui gèrent efficacement les rôles utilisateurs et la sécurité multi-locataire.
HeyGen peut-il s'intégrer à mon application web existante ou à une plateforme de développement low-code pour le contenu du portail client ?
HeyGen propose des exportations vidéo polyvalentes prêtes pour une intégration transparente dans divers environnements d'application web, y compris ceux construits avec une plateforme de développement low-code. Vous pouvez utiliser le redimensionnement de rapport d'aspect pour s'adapter parfaitement au design de votre portail client.
Quels types de vidéos peuvent être créés avec HeyGen pour la gestion de portail client ?
HeyGen excelle dans la production de vidéos claires pour la gestion des aspects du portail client comme la révision des données de commande ou la soumission de tickets de support. Profitez de nos modèles et scènes personnalisables, complétés par la génération de voix off et des sous-titres précis, pour éduquer efficacement vos utilisateurs.