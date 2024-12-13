Créez des Vidéos de Parcours Client qui Convertissent
Créez des vidéos engageantes avec une narration visuelle puissante. Donnez vie à votre parcours client en utilisant les avatars IA de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo explicative engageante de 60 secondes démontrant le parcours client simplifié pour un service de marketing digital, destiné aux propriétaires de petites entreprises cherchant à croître. Employez un style visuel amical et accueillant en utilisant des modèles et des scènes préfabriqués pour illustrer les défis courants et comment le service offre une solution sans effort, complétée par une voix off rassurante et empathique. Le récit doit souligner la facilité d'intégration et l'impact positif sur l'entreprise, en utilisant efficacement la narration visuelle.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur le parcours client pour les décideurs d'entreprise évaluant une solution logicielle B2B, en se concentrant sur les avantages stratégiques et la mise en œuvre rapide. Utilisez un style visuel corporatif et riche en informations avec une voix IA confiante et autoritaire, facilement générée à partir d'un script en utilisant le texte-à-vidéo. Assurez la clarté et l'accessibilité pour tous les spectateurs en incluant des sous-titres et légendes bien visibles, illustrant comment la solution simplifie leurs processus complexes depuis la première demande jusqu'à l'intégration réussie.
Créez une vidéo éducative de 50 secondes cartographiant le 'voyage du héros' d'un nouvel utilisateur à travers un logiciel de productivité, destinée aux nouveaux abonnés naviguant dans leur configuration initiale. Adoptez un style visuel instructif et encourageant, mélangeant des enregistrements d'écran clairs avec des superpositions animées amicales. Une voix chaleureuse et encourageante générée via la génération de voix off doit guider l'utilisateur étape par étape, le transformant d'un débutant confronté à des défis en un maître confiant et autonome de la plateforme, en soulignant les étapes clés de leur parcours client.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Présentez des Histoires de Succès Client.
Mettez en avant des expériences client positives et renforcez la confiance avec des vidéos IA dynamiques et engageantes qui communiquent efficacement la valeur.
Créez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'attirer de nouveaux prospects et de garder votre audience engagée à chaque étape du parcours.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de parcours client efficacement ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de parcours client captivantes en utilisant des Avatars IA et des Modèles de Vidéo personnalisables. Notre plateforme simplifie la narration visuelle, rendant facile la production de vidéos engageantes qui résonnent avec votre audience à chaque étape de leur parcours.
HeyGen propose-t-il des Modèles de Vidéos de Carte de Parcours Client spécifiques ?
Oui, HeyGen propose une sélection de Modèles de Vidéo polyvalents spécialement conçus pour illustrer les différentes étapes d'une carte de parcours client. Ces modèles simplifient le processus, vous permettant de développer rapidement des vidéos narratives percutantes sans expérience de conception approfondie.
Quelles fonctionnalités IA HeyGen utilise-t-il pour améliorer la narration dans les vidéos de parcours client ?
HeyGen utilise des Avatars IA avancés et des capacités d'Acteur Vocal IA pour donner vie à vos vidéos de parcours client avec des présentations réalistes. Vous pouvez également utiliser le Générateur de Sous-titres IA pour garantir que votre narration visuelle soit accessible et engageante pour tous les spectateurs.
HeyGen peut-il produire divers types de contenu vidéo pour différents points de contact du parcours client ?
Absolument. HeyGen est polyvalent, vous permettant de créer divers contenus vidéo tels que des vidéos explicatives engageantes pour la découverte, des vidéos de démonstration informatives pour la considération, ou des vidéos de témoignages convaincantes pour la promotion après-achat. Cela garantit une narration visuelle cohérente et percutante tout au long du parcours client.