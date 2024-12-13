Créez facilement des vidéos de cartographie du parcours client
Transformez les insights du parcours client en récits visuels engageants avec des avatars IA réalistes, améliorant l'expérience client sans production vidéo complexe.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux équipes de vente et aux clients potentiels, racontant visuellement un parcours client typique pour un nouveau produit logiciel. Adoptez un style visuel dynamique et narratif, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences et des images pertinentes qui donnent vie à chaque étape de l'expérience client. L'audio doit comporter une musique de fond contemporaine et entraînante, garantissant que la vidéo présente efficacement un parcours client fluide.
Produisez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux marketeurs et créateurs de contenu, démontrant comment créer efficacement des vidéos de cartographie du parcours client en utilisant HeyGen. Le style visuel doit mêler des enregistrements d'écran de l'interface HeyGen avec des avatars IA engageants pour expliquer les étapes clés, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour présenter les informations de manière claire et professionnelle. Une voix off amicale et instructive guidera le public tout au long du processus de création vidéo.
Concevez une vidéo marketing percutante de 30 secondes pour les cadres d'entreprise et les chefs de projet, mettant en avant les avantages stratégiques de la cartographie visuelle du parcours client. Le style visuel doit être moderne et percutant, incorporant du texte animé et des graphiques dynamiques pour une absorption rapide de l'information, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production de ces vidéos de cartographie. Une musique entraînante et percutante soulignera le message, renforçant la valeur de la narration visuelle efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Présentez des histoires de réussite de parcours client.
Mettez en avant des expériences client positives et des parcours réussis avec des vidéos engageantes alimentées par l'IA.
Partagez des insights de parcours client sur les réseaux sociaux.
Créez rapidement des vidéos courtes et engageantes pour communiquer les insights clés des cartes de parcours client sur les plateformes sociales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de cartographie du parcours client convaincantes ?
HeyGen vous permet de transformer des parcours clients complexes en récits visuels engageants. Utilisez des avatars IA, la conversion de texte en vidéo et des modèles dynamiques pour produire facilement du contenu vidéo de haute qualité qui illustre clairement chaque point de contact de l'expérience client.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes vidéos de parcours client ?
HeyGen propose des contrôles de branding étendus, y compris la personnalisation de logo et de couleurs, ainsi qu'une riche bibliothèque de médias pour personnaliser vos vidéos. Ces outils vous permettent de créer des vidéos marketing qui maintiennent la cohérence de la marque et résonnent avec votre audience.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création vidéo pour la cartographie du parcours ?
Absolument. HeyGen simplifie la production vidéo avec des avatars IA et la génération automatique de voix off à partir de votre script. Cela vous permet de générer rapidement des vidéos explicatives professionnelles sans montage vidéo intensif, accélérant votre narration visuelle.
À quelles fins puis-je utiliser les vidéos de cartographie du parcours client de HeyGen ?
Vous pouvez utiliser les vidéos de cartographie du parcours client générées par HeyGen pour la formation interne, les présentations aux parties prenantes ou le marketing externe pour améliorer la compréhension de l'expérience utilisateur. Exportez et partagez facilement votre contenu vidéo sur diverses plateformes avec le redimensionnement des ratios d'aspect.