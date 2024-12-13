Créez des Vidéos d'Insights Clients pour un Marketing Plus Intelligent
Créez sans effort des vidéos d'insights clients à partir de scripts, transformant des données complexes en contenu engageant et partageable pour des campagnes automatisées.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo didactique de 90 secondes pour les stratèges marketing et les administrateurs CRM, illustrant comment les insights clients peuvent alimenter des campagnes automatisées très efficaces et des parcours en temps réel. La vidéo doit montrer l'application pratique de ces insights au sein d'une plateforme d'automatisation marketing. Employez un style visuel dynamique avec des visualisations de données et des animations épurées, soutenu par une narration professionnelle engageante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
Développez une vidéo explicative de 2 minutes pour les créateurs de contenu et les marketeurs de produits, démontrant comment construire une bibliothèque vidéo complète adaptée aux différentes étapes des parcours clients. Le récit doit mettre en avant l'utilisation des insights clients pour identifier les points de contact clés et créer des vidéos marketing ciblées. Le style visuel doit être engageant et axé sur la narration, avec une variété de scènes et de personnages. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production et améliorer l'attrait visuel, en intégrant le support de la bibliothèque de médias/stock pour un contenu diversifié.
Créez une vidéo concise de 45 secondes agissant comme une démonstration de fonctionnalité pour les nouveaux utilisateurs de produits ou les équipes de support, mettant en avant une fonctionnalité spécifique liée à la collecte ou à l'analyse des insights clients. La vidéo doit décomposer un processus complexe en étapes faciles à suivre, en soulignant la valeur qu'elle apporte à la compréhension des clients. Maintenez un style visuel direct et concis avec des instructions claires à l'écran. Optimisez la vidéo pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen, et utilisez une génération de voix off précise pour plus de clarté.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Histoires de Succès Client.
Transformez les témoignages clients en récits vidéo captivants pour mettre en avant des expériences positives et établir efficacement la confiance avec votre audience.
Développez des Vidéos Marketing Basées sur les Insights.
Utilisez les insights clients pour produire rapidement des vidéos marketing performantes pour les campagnes, stimulant l'engagement et les conversions.
Questions Fréquemment Posées
Comment les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées dans des campagnes de marketing numérique existantes ?
HeyGen vous permet de partager facilement vos vidéos marketing créées via une URL vidéo directe ou un code d'intégration, parfait pour les efforts de marketing sortant, les emails marketing et les pages de destination. Vous pouvez également héberger votre vidéo sur des plateformes comme YouTube ou Vimeo après exportation, soutenant une intégration transparente dans des campagnes automatisées et des parcours en temps réel.
Où puis-je gérer mes vidéos HeyGen créées et mon contenu numérique ?
HeyGen fournit une bibliothèque vidéo robuste pour stocker et organiser tout votre contenu numérique. Ce hub central assure un accès facile et une gestion de vos vidéos marketing, vous permettant de les récupérer et de les déployer rapidement à travers divers parcours clients.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos personnalisées pour des parcours clients automatisés ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos d'insights clients à grande échelle, parfaites pour des expériences personnalisées au sein de campagnes automatisées. Utilisez les avatars AI et la capacité de transformer du texte en vidéo à partir de scripts pour diffuser du contenu vidéo pertinent à travers différents segments de clients dans des parcours en temps réel.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour mes vidéos marketing ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer des logos personnalisés et des couleurs de marque, et utiliser des modèles conçus professionnellement pour maintenir une cohérence visuelle à travers tout votre contenu numérique.