Créez des Vidéos d'Expansion Client Sans Effort

Boostez l'engagement et la fidélité des clients ; créez facilement des vidéos d'expansion client personnalisées en utilisant des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes conçue pour engager les clients actuels avec une opportunité de vente exclusive. Le style visuel doit être énergique et accueillant, avec des transitions de scène dynamiques et une musique de fond entraînante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation attrayante et utilisez la fonction Texte-à-vidéo à partir d'un script pour articuler les avantages uniques, en faisant une vidéo d'engagement client efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez un récit inspirant de 60 secondes qui sert de modèle de vidéo d'expansion client, mettant en avant une histoire de réussite d'un client de longue date. L'approche visuelle doit être authentique et chaleureuse, utilisant un mélange de séquences réelles (via la bibliothèque de médias/soutien de stock) et de graphiques animés subtils. Assurez la clarté pour tous les spectateurs en intégrant des sous-titres pour les segments d'interview, en soulignant le parcours et la transformation réalisés grâce à votre solution, inspirant une loyauté plus profonde.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux utilisateurs avancés, les guidant à travers une fonctionnalité avancée pour encourager une utilisation plus approfondie du produit. Le style visuel doit être clair et précis, utilisant des enregistrements d'écran mélangés à des superpositions graphiques engageantes. Un porte-parole AI peut efficacement délivrer les instructions étape par étape avec un ton clair et autoritaire, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une touche personnalisée mais professionnelle dans cette vidéo d'expansion client.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Expansion Client

Débloquez le pouvoir des vidéos d'expansion client personnalisées sans effort avec AI. Engagez votre audience et favorisez la fidélité avec un contenu professionnel et évolutif.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo
Commencez par utiliser un script personnalisable ou en sélectionnant parmi divers modèles vidéo pour structurer votre message. Notre plateforme vous permet d'exploiter la fonction Texte-à-vidéo à partir d'un script pour transformer le texte en visuels engageants sans effort.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Ces porte-paroles AI donnent vie à votre message avec des expressions et des mouvements naturels, améliorant les vidéos d'engagement client.
3
Step 3
Appliquez Voix et Branding
Personnalisez davantage votre vidéo en intégrant le logo et les couleurs de votre marque. Notre plateforme offre une génération avancée de voix off, vous permettant de créer des voix off multilingues avec un acteur vocal AI pour atteindre efficacement un public mondial.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez vos vidéos d'expansion client et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour les exporter dans divers formats. Partagez facilement votre contenu de haute qualité sur tous vos canaux marketing pour maximiser l'impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Engager les Clients sur les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux afin de maintenir un engagement client actif et de promouvoir de nouvelles offres.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos d'expansion client ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos d'expansion client convaincantes en utilisant une large sélection de modèles vidéo personnalisables. Avec notre Générateur de Texte-à-Vidéo gratuit, vous pouvez rapidement transformer des scripts en contenu engageant avec des avatars générés par AI, simplifiant considérablement votre processus de création vidéo.

Quels types de capacités AI HeyGen offre-t-il pour le marketing vidéo ?

HeyGen propose des capacités AI avancées, y compris des porte-paroles AI et des acteurs vocaux AI, permettant de créer un contenu marketing vidéo réaliste et dynamique. Vous pouvez générer des voix off multilingues et utiliser des avatars générés par AI, garantissant que vos messages résonnent avec des audiences diverses.

Puis-je personnaliser entièrement les vidéos créées avec HeyGen pour ma marque ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos, du choix des avatars générés par AI à l'utilisation de scripts personnalisables, en passant par l'application de contrôles de marque tels que votre logo et vos couleurs de marque. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et améliore l'engagement client.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour différents besoins d'engagement client ?

Oui, HeyGen offre une bibliothèque complète de modèles vidéo conçus pour divers objectifs d'engagement client et de marketing. Ceux-ci incluent des modèles adaptés pour des vidéos explicatives animées, facilitant la production de contenu de qualité professionnelle sans partir de zéro.

