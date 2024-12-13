Créez des vidéos d'escalade client qui transforment la formation

Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos de formation à la désescalade réalistes qui renforcent votre équipe et améliorent la satisfaction client.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pédagogique de 90 secondes conçue pour les chefs d'équipe et les superviseurs, détaillant un cadre d'escalade efficace pour la formation en gestion de crise. L'esthétique doit être épurée et professionnelle, avec une présentation audio sérieuse mais informative. Cette vidéo peut utiliser efficacement les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour structurer clairement des informations complexes.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un segment de 45 secondes démontrant des compétences d'écoute active efficaces pour tout le personnel en contact avec la clientèle, traitant de scénarios réalistes d'escalade client. Le style visuel doit être empathique et illustratif des principaux indices d'écoute, soutenu par une voix off mesurée et compréhensive. Créez ce contenu engageant sans effort en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation captivante de 75 secondes pour les équipes de support interne sur la reconnaissance des premiers déclencheurs d'escalade et les premières étapes de gestion de l'escalade. Cette vidéo doit avoir une sensation engageante et interactive avec des indices visuels clairs et une livraison audio autoritaire et claire. Améliorez l'expérience d'apprentissage en utilisant la génération de voix off précise de HeyGen pour une instruction cohérente.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos d'escalade client

Équipez votre équipe de service client avec des vidéos de formation à l'escalade puissantes et pilotées par AI. Apprenez à désescalader efficacement et à améliorer la satisfaction client.

1
Step 1
Rédigez votre script de désescalade
Développez votre script vidéo décrivant des scénarios réalistes d'escalade client et des techniques de désescalade efficaces. La capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script vous permet de convertir facilement votre contenu écrit en vidéo engageante.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI approprié pour jouer le rôle de votre représentant du service client ou d'un client difficile. Cela ajoute une touche humaine sans avoir besoin d'acteurs en direct, rendant votre formation plus relatable.
3
Step 3
Personnalisez les visuels avec des modèles
Améliorez votre vidéo en utilisant des modèles et des scènes pour définir l'environnement et le contexte visuel de chaque scénario. Assurez-vous que vos vidéos de formation sont visuellement engageantes et professionnelles.
4
Step 4
Exportez et déployez votre formation
Finalisez votre vidéo, en vous assurant que toutes les stratégies de désescalade sont clairement transmises. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo à une distribution fluide sur diverses plateformes ou votre système de gestion de l'apprentissage.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivationnelles

Développez du contenu motivationnel qui aide les équipes de service client à gérer le stress et à maintenir une attitude positive tout en gérant des escalades difficiles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation au service client ?

HeyGen révolutionne la formation au service client en vous permettant de créer facilement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI. Ces vidéos peuvent simuler des scénarios réalistes, enseignant efficacement les techniques de désescalade et améliorant la préparation des agents face aux conflits clients.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer du contenu de formation évolutif ?

HeyGen utilise la création vidéo AI avancée pour rationaliser la production de vidéos de formation, rendant le contenu évolutif pour les équipes mondiales. Avec des modèles vidéo personnalisables et des voix off multilingues, les organisations peuvent localiser efficacement la formation et l'intégrer à leur LMS pour un déploiement à grande échelle.

HeyGen peut-il aider à développer des vidéos de cadre d'escalade ?

Absolument. HeyGen permet aux entreprises de produire facilement des vidéos de cadre d'escalade et des matériaux de formation en gestion de crise. Utilisez des outils pilotés par AI pour transformer votre script vidéo en contenu dynamique, y compris des scènes personnalisables pour illustrer des plans de réponse par niveaux et des stratégies de désescalade.

Comment HeyGen améliore-t-il la rétention d'information dans la formation ?

HeyGen améliore considérablement la rétention d'information en permettant la création d'expériences de formation interactives. Nos présentateurs AI peuvent guider les apprenants à travers des chemins ramifiés et des scénarios de jeu de rôle, favorisant la résilience émotionnelle et un engagement plus profond que les méthodes traditionnelles manquent souvent.

