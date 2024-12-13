Créez des Vidéos Éducatives pour Clients Plus Rapidement avec l'AI
Générez des vidéos tutoriels professionnelles pour un onboarding client efficace. Améliorez l'engagement et clarifiez les guides étape par étape en utilisant la génération de voix off de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo tutorielle de 90 secondes destinée aux nouveaux clients s'initiant à un produit logiciel. Le style visuel doit être un mélange d'enregistrements d'écran et de superpositions de texte dynamiques, avec une musique de fond entraînante et une voix off générée par AI professionnelle. Montrez comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen peut transformer sans effort un script engageant et complet en un guide utilisateur étape par étape.
Concevez une vidéo de 45 secondes pour l'éducation des clients, destinée aux clients existants qui souhaitent maîtriser des fonctionnalités avancées. L'esthétique visuelle doit être soignée et professionnelle, en maintenant une image de marque cohérente tout au long, avec une bande sonore sophistiquée. Mettez en avant comment les Modèles & scènes de HeyGen offrent un point de départ rapide, et comment le support de la bibliothèque de médias/stock propose des visuels riches pour créer efficacement une documentation vidéo.
Générez une vidéo rapide de 30 secondes fournissant des conseils rapides pour les questions courantes des clients. Cette vidéo est destinée aux clients cherchant des solutions immédiates à des problèmes spécifiques. Le style visuel et audio doit être rapide, direct, et utiliser des superpositions de texte visuellement attrayantes, avec une voix off concise. Illustrez comment la génération de voix off de HeyGen peut rapidement créer un audio clair pour divers guides rapides, et comment les Sous-titres/légendes améliorent l'accessibilité pour tous les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le Contenu Éducatif pour Clients.
Générez un volume élevé de vidéos éducatives engageantes pour clients, de tutoriels et de documentation pour servir efficacement un public plus large.
Maximiser l'Efficacité de la Formation Client.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation captivantes qui améliorent significativement l'engagement client et la rétention des connaissances à long terme.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives pour clients efficacement ?
HeyGen utilise sa plateforme AI générative pour transformer un script engageant et complet en vidéos éducatives professionnelles pour clients. Vous pouvez utiliser des avatars AI et une voix off générée par AI pour produire des vidéos tutoriels de haute qualité et des guides utilisateur étape par étape sans production vidéo complexe.
Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour le branding de ma documentation vidéo ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque, et de choisir parmi divers modèles et scènes. Cela garantit que votre documentation vidéo maintient une apparence cohérente et professionnelle, améliorant l'engagement client.
HeyGen peut-il prendre en charge des options de voix ou de personnage expert diversifiées pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen propose une gamme d'avatars AI et de capacités avancées de génération de voix off pour offrir des options de voix ou de personnage expert diversifiées. Cela vous permet de créer des vidéos de formation engageantes et percutantes adaptées à divers scénarios de réussite client ou modules d'e-learning.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo pour l'onboarding et les guides utilisateur ?
HeyGen simplifie la production vidéo en convertissant le texte en vidéo avec des avatars AI et une génération de voix off automatisée. Cela rationalise la création de guides utilisateur étape par étape et de matériel d'onboarding, facilitant la production de vidéos éducatives claires et efficaces pour les clients.