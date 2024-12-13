Créez des Vidéos d'Instruction pour le Dépôt Client Sans Effort

Améliorez la satisfaction client et simplifiez l'intégration avec des vidéos d'instruction engageantes et personnalisées, en utilisant des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de produit de 60 secondes pour les utilisateurs existants, détaillant une procédure de dépôt spécifique avec une esthétique propre et professionnelle, intégrant des enregistrements d'écran et une génération de voix off claire pour démontrer les "vidéos explicatives" pour une compréhension optimale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 30 secondes pour les clients répondant aux questions fréquemment posées sur les politiques de dépôt, en utilisant des graphiques animés engageants et un avatar AI dynamique, soutenu par des sous-titres précis pour l'accessibilité et une compréhension facile des instructions clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo multilingue de 50 secondes pour fournir des instructions complètes de dépôt pour une clientèle diversifiée, avec un avatar AI sophistiqué délivrant le contenu grâce à des capacités de texte-à-vidéo à partir de script, garantissant que ces "vidéos de réussite client" sont accessibles et inclusives à l'échelle mondiale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Instruction pour le Dépôt Client

Donnez à vos clients des vidéos d'instruction claires, engageantes et alimentées par l'AI qui simplifient le processus de dépôt et améliorent leur expérience globale.

1
Step 1
Créez Votre Script
Décrivez l'ensemble du processus de dépôt étape par étape dans un script concis. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer facilement votre contenu écrit en vidéos d'instruction dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une variété d'avatars AI professionnels pour articuler clairement chaque instruction. Cela garantit une présentation cohérente et engageante pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez la clarté et renforcez votre marque en incorporant des médias personnalisés, des enregistrements d'écran ou des logos d'entreprise. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour maintenir un aspect professionnel et engageant.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos éducatives pour les clients en ajoutant des sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Ensuite, exportez votre vidéo dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Procédures de Dépôt Complexes

Décomposez les instructions complexes de dépôt client en vidéos facilement digestibles et visuellement claires, améliorant la compréhension et réduisant les erreurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les clients ?

HeyGen permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos éducatives engageantes pour les clients, alimentées par l'AI, en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles professionnels. Cela simplifie considérablement le processus de production de vidéos d'instruction de haute qualité, garantissant un contenu cohérent et à jour pour votre audience.

Quels types de vidéos de formation peuvent être produites avec la plateforme de HeyGen ?

HeyGen facilite la création d'une large gamme de vidéos de formation, y compris des vidéos d'intégration client, de formation au service client, de tutoriels produits et de vidéos explicatives. Vous pouvez les enrichir avec des vidéos personnalisées, des enregistrements d'écran et des modèles professionnels, rendant l'apprentissage plus efficace et engageant.

HeyGen propose-t-il des solutions pour créer des vidéos d'instruction multilingues ?

Oui, HeyGen offre un support robuste pour la création de vidéos multilingues, vous permettant d'atteindre une audience mondiale avec votre contenu d'instruction. Ses avatars AI peuvent délivrer des messages dans diverses langues, assurant une traduction vidéo efficace et une éducation client étendue.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'instruction personnalisées pour les utilisateurs ?

Absolument. HeyGen permet la création de vidéos d'instruction personnalisées adaptées aux besoins individuels des utilisateurs, améliorant l'éducation client. En utilisant des avatars AI, vous pouvez délivrer des messages ciblés qui résonnent plus profondément, améliorant la satisfaction des utilisateurs et l'adoption des produits.

