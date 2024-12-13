Créez des Vidéos de Communication Client pour Engager et Informer

Transformez votre texte en vidéos de communication client professionnelles instantanément en utilisant la voix off AI pour un engagement et une efficacité accrus.

561/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes sur le service client qui répond rapidement à une question fréquemment posée sur votre produit ou service, visant à réduire les demandes de support. Cette vidéo est destinée aux clients cherchant des solutions rapides aux problèmes courants. Adoptez un style visuel clair et direct avec des superpositions de texte utiles à l'écran, associé à une voix off AI calme et rassurante générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant la clarté avec des sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de communication client engageante de 30 secondes est nécessaire pour annoncer une mise à jour importante d'un produit ou le lancement d'une nouvelle fonctionnalité pour votre base de clients existante. Cette vidéo doit mettre en avant comment l'amélioration améliore leur expérience avec un style visuel dynamique et moderne, utilisant des graphiques animés vibrants et une présentation confiante. La fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen peut facilement créer cela, enrichie de visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Imaginez créer un extrait de témoignage vidéo inspirant de 60 secondes qui montre de manière vivante l'histoire de réussite d'un client, démontrant l'impact réel de votre solution pour les clients potentiels. Le style visuel et audio doit être authentique et chaleureux, en se concentrant sur une narration captivante avec une musique de fond subtile et inspirante, permettant la personnalisation des éléments vidéo et une présentation percutante en utilisant les avatars AI de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Communication Client

Engagez vos clients efficacement avec des vidéos alimentées par AI, simplifiant les messages complexes et améliorant votre expérience client avec facilité.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo professionnels ou collez votre script existant pour commencer. Les "Modèles & scènes" de HeyGen offrent un démarrage rapide pour tout besoin de communication.
2
Step 2
Ajoutez Vos Visuels et Votre Voix
Personnalisez votre vidéo en ajoutant un "avatar AI" pour présenter votre message, ou téléchargez vos propres médias pour parfaitement aligner avec la voix et les visuels de votre marque.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle et l'Accessibilité
Assurez la clarté et la portée en générant automatiquement des "Sous-titres". Vous pouvez également créer des versions multilingues avec des voix off AI pour vous connecter avec des audiences diverses.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Préparez votre vidéo finale pour n'importe quelle plateforme en utilisant les options de "Redimensionnement & exportation de format" de HeyGen, garantissant que votre communication client soit parfaite partout.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez l'Intégration et l'Éducation Client

.

Développez des vidéos d'intégration complètes et des cours éducatifs pour guider efficacement les nouveaux clients et améliorer l'adoption des produits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de communication client engageantes ?

HeyGen vous permet de créer rapidement et efficacement des vidéos de communication client professionnelles. Utilisez des présentateurs AI et une large gamme de modèles vidéo pour produire des visuels engageants et un produit final soigné qui résonne avec votre audience.

Quel type de vidéos de service client puis-je réaliser avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire divers types de vidéos de service client, y compris des vidéos explicatives, des guides de dépannage et des vidéos d'intégration. Améliorez l'expérience client en fournissant un contenu clair, concis et utile grâce à nos outils de création vidéo AI.

Puis-je personnaliser les témoignages vidéo créés avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser entièrement les témoignages vidéo pour qu'ils s'alignent parfaitement avec votre marque. Intégrez vos logos, couleurs de marque et créez des scripts vidéo uniques pour garantir l'authenticité et une touche personnalisée pour vos vidéos d'histoires de clients.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation au service client ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation au service client efficaces grâce aux avatars AI et à la fonctionnalité de texte en vidéo. Développez un contenu riche, multilingue et des scénarios de jeu de rôle dynamiques sans production complexe, vous aidant à réaliser des vidéos de formation au service client engageantes de manière efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo