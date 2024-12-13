Créez des Vidéos d'Annonce Client avec Facilité
Produisez sans effort des vidéos professionnelles pour les campagnes marketing et les communications internes en utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'annonce chaleureuse et professionnelle de 60 secondes pour partager une étape importante de l'entreprise avec tous vos clients et prospects potentiels. Utilisez des visuels inspirants et une musique orchestrale légère, en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un aspect soigné et garantir l'accessibilité avec des sous-titres.
Informez les clients d'une amélioration de service à venir ou d'une maintenance programmée avec une vidéo d'annonce client concise de 30 secondes. Employez un style visuel et audio rassurant et clair avec une musique de fond apaisante pour instaurer la confiance parmi les utilisateurs concernés, propulsé par le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image.
Générez une vidéo d'annonce promotionnelle accrocheuse de 15 secondes pour les abonnés des réseaux sociaux et les nouveaux prospects, mettant en avant une offre spéciale ou un événement. Concevez un style visuel dynamique associé à une musique tendance et excitante, en utilisant la riche bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des modèles et scènes personnalisables pour capter rapidement l'attention et stimuler l'engagement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Produits à Fort Impact.
Produisez rapidement des vidéos d'annonce de produits convaincantes avec AI, suscitant un intérêt et un engagement immédiats des clients.
Partagez des Mises à Jour Client Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez et partagez facilement des vidéos d'annonce captivantes pour les réseaux sociaux afin de tenir votre audience informée et connectée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce client engageantes ?
HeyGen vous permet de produire sans effort des vidéos d'annonce professionnelles en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos d'annonce et personnalisez-les pour correspondre à votre message de marque pour une communication client percutante.
HeyGen propose-t-il des modèles pour différents types de vidéos d'annonce ?
Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos d'annonce adaptés aux mises à jour de produits, aux actualités de l'entreprise, et plus encore. Personnalisez facilement ces modèles avec votre image de marque, vos médias et votre script pour créer des vidéos professionnelles uniques à votre message.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos d'annonce ?
Les fonctionnalités AI de HeyGen simplifient le processus d'écriture du script et de génération de voix off pour vos vidéos d'annonce. Notre plateforme vous permet de transformer le texte directement en une vidéo captivante avec des avatars AI, garantissant un produit final soigné.
Puis-je personnaliser le style visuel de mes vidéos d'annonce dans HeyGen ?
Absolument, HeyGen vous donne un contrôle total pour personnaliser les éléments vidéo tels que l'image de marque, l'arrière-plan et les formats d'image. Assurez-vous que vos vidéos d'annonce sont professionnelles et parfaitement alignées avec l'identité visuelle de votre entreprise pour une communication efficace.