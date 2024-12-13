Créez des Vidéos de Transformation Culturelle pour une Équipe Plus Forte
Augmentez l'engagement des employés et partagez les valeurs de l'entreprise avec un contenu captivant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour créer des vidéos engageantes sans effort.
Produisez une vidéo courte de 60 secondes ciblant une main-d'œuvre mondiale et les nouvelles recrues pour Promouvoir l'Inclusion & la Diversité au sein de votre organisation. Employez des images diversifiées avec des palettes de couleurs chaudes et une narration calme et claire pour transmettre les valeurs de votre entreprise. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour garantir une expérience audio professionnelle et inclusive pour tous les spectateurs, favorisant un véritable sentiment d'appartenance mondial.
Développez une vidéo percutante de 30 secondes pour les chefs d'équipe et les chefs de projet, spécifiquement conçue pour Améliorer la Collaboration d'Équipe au sein du lieu de travail. La présentation visuelle doit incorporer des graphiques animés dynamiques et des infographies informatives, accompagnés d'une voix off concise et motivante. Cette vidéo engageante doit être facilement générée en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo, transformant des idées écrites en récits visuels captivants.
Créez une vidéo d'entreprise convaincante de 50 secondes, destinée à la fois aux employés et aux parties prenantes externes, qui vise à Mettre en Avant les Projets de Durabilité et à renforcer les valeurs fondamentales de l'entreprise. L'esthétique visuelle doit être inspirée par la nature avec des thèmes de responsabilité sociale d'entreprise, livrée avec un ton authentique, positif et responsable. Assurez une accessibilité et une portée maximales en intégrant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant le message clair pour tous les publics.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation Culturelle.
Utilisez des avatars AI et des vidéos engageantes pour transmettre de nouvelles valeurs et pratiques culturelles, augmentant significativement la participation des employés et la rétention des connaissances.
Créez des Communications Culturelles Inspirantes.
Développez des vidéos motivationnelles avec l'AI pour communiquer efficacement de nouvelles valeurs d'entreprise, inspirer des changements de comportement positifs et favoriser une culture de travail unifiée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de transformation culturelle engageantes ?
HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de transformation culturelle percutantes en utilisant des outils avancés alimentés par l'AI et des avatars AI réalistes. Cela permet de communiquer efficacement les valeurs de l'entreprise et de favoriser une culture positive pour Augmenter l'Engagement des Employés sans effort.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour promouvoir l'inclusion et la diversité au sein d'une organisation ?
HeyGen propose des avatars AI diversifiés et des capacités de doublage multilingue robustes, permettant aux organisations de Promouvoir l'Inclusion & la Diversité en créant des vidéos engageantes accessibles à une main-d'œuvre mondiale. De plus, les sous-titres générés automatiquement garantissent que le contenu est inclusif pour tous les spectateurs.
HeyGen peut-il améliorer la collaboration d'équipe et l'engagement des employés ?
Absolument, la plateforme intuitive de HeyGen simplifie la production de Témoignages d'Employés et de communications internes qui Améliorent la Collaboration d'Équipe et Augmentent l'Engagement des Employés. En créant des vidéos personnalisées et engageantes, les organisations peuvent favoriser un sentiment de communauté et un objectif partagé plus fort.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen utilise-t-il pour une production vidéo efficace ?
HeyGen exploite des outils de pointe alimentés par l'AI tels que la génération de texte en vidéo, des avatars AI personnalisables et un doublage AI intelligent pour rationaliser la création de vidéos. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de transformation culturelle professionnelles avec des fonctionnalités comme les sous-titres générés automatiquement et le texte à l'écran.