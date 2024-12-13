Créez facilement des vidéos sur les principes culturels
Mettez en avant les valeurs de l'entreprise et stimulez la fidélisation des employés en transformant des scripts en vidéos culturelles engageantes avec la fonction texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 60 secondes pour les employés actuels mettant en avant des histoires de fidélisation des employés et d'expériences partagées. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio authentique, de type interview, mettant en scène de vrais membres de l'équipe discutant de leurs contributions et de la manière dont les principes de l'entreprise favorisent un environnement positif. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres et enrichissez le récit avec des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée à des audiences externes, des partenaires potentiels et des abonnés sur les réseaux sociaux, mettant en avant un aspect clé de votre culture d'entreprise. Cette pièce engageante doit comporter des coupes rapides, une musique de fond entraînante et des graphismes modernes pour captiver les spectateurs et amplifier votre marque employeur. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes de médias sociaux.
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes spécifiquement pour l'intégration des nouveaux employés, décrivant clairement deux principes culturels essentiels. Le style visuel doit être clair, informatif et illustratif, incorporant potentiellement des éléments animés ou des visuels de type infographie pour expliquer des idées complexes. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour garantir l'exactitude et la cohérence du message, complétée par une génération de voix off amicale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Partagez la culture d'entreprise sur les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise pour attirer les meilleurs talents et renforcer votre marque employeur sur les plateformes sociales.
Améliorez l'intégration et l'engagement des employés.
Exploitez des vidéos alimentées par l'AI pour introduire les valeurs de l'entreprise lors de l'intégration, favorisant l'engagement et améliorant la fidélisation des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur la culture d'entreprise ?
HeyGen permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Cela aide à communiquer efficacement les valeurs de l'entreprise et à renforcer votre marque employeur grâce à un contenu visuel dynamique.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour les vidéos de recrutement ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de recrutement percutantes et de témoignages d'employés en transformant le texte en récits visuels engageants. Vous pouvez facilement mettre en avant des histoires authentiques d'employés pour attirer les meilleurs talents et optimiser votre processus de recrutement.
HeyGen peut-il aider à augmenter la production de vidéos sur la culture d'entreprise ?
Oui, HeyGen sert de plateforme de production vidéo robuste, vous permettant d'augmenter la création de vidéos sur la culture d'entreprise avec efficacité. Utilisez des modèles personnalisables, des contrôles de marque et des fonctionnalités de montage automatique pour maintenir la cohérence et la qualité de toutes vos communications.
HeyGen soutient-il une meilleure fidélisation des employés et intégration ?
HeyGen soutient efficacement la fidélisation des employés et simplifie l'intégration en permettant la création rapide de vidéos culturelles engageantes. Partagez facilement les valeurs de l'entreprise et les histoires d'employés, favorisant un fort sentiment de communauté et de connexion dès le départ.