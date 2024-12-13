Créez facilement des vidéos sur les principes culturels

Mettez en avant les valeurs de l'entreprise et stimulez la fidélisation des employés en transformant des scripts en vidéos culturelles engageantes avec la fonction texte-à-vidéo de HeyGen.

514/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes pour les employés actuels mettant en avant des histoires de fidélisation des employés et d'expériences partagées. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio authentique, de type interview, mettant en scène de vrais membres de l'équipe discutant de leurs contributions et de la manière dont les principes de l'entreprise favorisent un environnement positif. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres et enrichissez le récit avec des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée à des audiences externes, des partenaires potentiels et des abonnés sur les réseaux sociaux, mettant en avant un aspect clé de votre culture d'entreprise. Cette pièce engageante doit comporter des coupes rapides, une musique de fond entraînante et des graphismes modernes pour captiver les spectateurs et amplifier votre marque employeur. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes de médias sociaux.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes spécifiquement pour l'intégration des nouveaux employés, décrivant clairement deux principes culturels essentiels. Le style visuel doit être clair, informatif et illustratif, incorporant potentiellement des éléments animés ou des visuels de type infographie pour expliquer des idées complexes. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour garantir l'exactitude et la cohérence du message, complétée par une génération de voix off amicale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos sur les principes culturels

Mettez en avant la culture unique et les valeurs de votre entreprise avec un contenu vidéo engageant qui attire et retient les meilleurs talents.

1
Step 1
Créez votre contenu narratif
Rédigez des scripts ou capturez des récits authentiques qui reflètent l'esprit de votre entreprise. Utilisez la fonction texte-à-vidéo à partir de script pour convertir facilement vos idées en visuels captivants, fournissant la base de vos vidéos sur les principes culturels.
2
Step 2
Choisissez un modèle de vidéo
Sélectionnez un modèle professionnel dans la bibliothèque de modèles et scènes qui s'aligne avec l'esthétique de votre marque. Cela fournit une base structurée pour créer des vidéos percutantes sur la culture d'entreprise.
3
Step 3
Appliquez vos éléments de marque
Améliorez votre vidéo en appliquant l'identité unique de votre entreprise. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour assurer la cohérence et renforcer votre marque employeur tout au long de la production.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre création et préparez-la pour la distribution. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, soutenant votre processus de recrutement et votre communication plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez efficacement les valeurs fondamentales

.

Créez des vidéos inspirantes sur les principes culturels qui articulent clairement les valeurs de l'entreprise, motivant les employés et renforçant un environnement de travail positif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur la culture d'entreprise ?

HeyGen permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Cela aide à communiquer efficacement les valeurs de l'entreprise et à renforcer votre marque employeur grâce à un contenu visuel dynamique.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour les vidéos de recrutement ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de recrutement percutantes et de témoignages d'employés en transformant le texte en récits visuels engageants. Vous pouvez facilement mettre en avant des histoires authentiques d'employés pour attirer les meilleurs talents et optimiser votre processus de recrutement.

HeyGen peut-il aider à augmenter la production de vidéos sur la culture d'entreprise ?

Oui, HeyGen sert de plateforme de production vidéo robuste, vous permettant d'augmenter la création de vidéos sur la culture d'entreprise avec efficacité. Utilisez des modèles personnalisables, des contrôles de marque et des fonctionnalités de montage automatique pour maintenir la cohérence et la qualité de toutes vos communications.

HeyGen soutient-il une meilleure fidélisation des employés et intégration ?

HeyGen soutient efficacement la fidélisation des employés et simplifie l'intégration en permettant la création rapide de vidéos culturelles engageantes. Partagez facilement les valeurs de l'entreprise et les histoires d'employés, favorisant un fort sentiment de communauté et de connexion dès le départ.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo