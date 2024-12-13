Créez des Vidéos d'Orientation Culturelle pour Engager les Nouveaux Recrues
Engagez les nouveaux employés et mettez en valeur la culture de votre entreprise avec des vidéos d'intégration dynamiques, propulsées par les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 60 secondes de style 'une journée dans la vie' destinée aux candidats potentiels et aux employés actuels, mettant en avant notre culture de travail dynamique avec des visuels professionnels et inclusifs et une bande sonore inspirante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour narrer l'engagement de l'entreprise envers l'engagement et la croissance des employés, offrant un aperçu authentique de notre environnement.
Produisez une vidéo d'orientation concise de 30 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe, présentant des conseils rapides essentiels pour naviguer dans notre processus d'intégration, avec des graphiques énergiques et un style visuel propre et minimaliste. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour créer efficacement un contenu vidéo soigné qui garantit à tous les nouveaux employés une introduction cohérente et engageante à leurs rôles.
Concevez une plongée approfondie de 90 secondes dans la culture de notre entreprise, ciblant tous les employés et parties prenantes externes, en utilisant un style visuel cinématographique avec des séquences diversifiées et authentiques, accompagnées d'une musique apaisante. Cette 'vidéo culturelle' peut être enrichie par le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, garantissant des visuels de haute qualité et pertinents qui reflètent véritablement nos valeurs uniques et favorisent un sentiment d'appartenance parmi les nouveaux employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement des Nouveaux Recrues avec l'AI.
Améliorez vos vidéos d'orientation pour les nouveaux employés, les rendant plus engageantes et mémorables pour améliorer la rétention et la compréhension de la culture d'entreprise.
Élargissez le Contenu Culturel et d'Intégration à l'Échelle Mondiale.
Produisez et distribuez facilement du contenu d'orientation complet aux nouveaux employés, assurant une communication cohérente à travers des équipes diversifiées ou à distance dans le monde entier.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation culturelle engageantes pour les nouveaux employés ?
HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos d'orientation culturelle dynamiques pour les nouveaux employés en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo. Cela simplifie le processus d'intégration, assurant une transmission cohérente et professionnelle de la culture de votre entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que nos vidéos d'orientation reflètent la culture unique de notre entreprise ?
HeyGen propose des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise directement dans vos vidéos d'orientation. Utilisez des modèles personnalisables et une riche bibliothèque de médias pour capturer parfaitement la culture de votre lieu de travail et améliorer l'engagement des employés.
HeyGen peut-il produire des vidéos de formation soignées efficacement sans une expérience approfondie en production vidéo ?
Absolument. HeyGen simplifie la création de vidéos de formation soignées grâce à la conversion intuitive de texte en vidéo et à des modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez générer des voix off professionnelles et ajouter des sous-titres, éliminant le besoin d'une expertise complexe en production vidéo.
Comment HeyGen soutient-il la création de visuels inclusifs pour le processus d'intégration des employés ?
HeyGen propose des avatars AI diversifiés et une génération complète de sous-titres, vous permettant de créer des visuels inclusifs qui résonnent avec tous les nouveaux employés. Cela garantit que votre processus d'intégration est accessible et accueillant pour tous.