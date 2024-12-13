Créez des Vidéos d'Initiatives RSE Qui Inspirent le Changement

Transformez vos messages de Responsabilité Sociale des Entreprises en contenu captivant avec une voix off AI, captivant votre audience et générant un véritable impact communautaire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 30 secondes pour le grand public et les abonnés des réseaux sociaux, mettant en lumière un projet spécifique de Responsabilité Sociale des Entreprises. Utilisez un style dynamique et rapide avec du texte à l'écran et un ton inspirant, en utilisant les modèles faciles à utiliser de HeyGen et la fonction Texte-à-vidéo à partir de script pour des techniques de narration percutantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour les employés et les parties prenantes internes, illustrant une 'journée dans la vie' d'une initiative RSE. Le style visuel et audio doit être empathique et authentique, combinant des séquences réelles avec des médias stockés sélectionnés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, complétés par une voix AI douce pour créer des vidéos d'initiatives RSE.
Exemple de Prompt 3
Concevez un résumé concis de 20 secondes de la production vidéo RSE pour les candidats potentiels et les pairs de l'industrie. Employez un style visuel propre, moderne et percutant avec une typographie audacieuse, en assurant l'accessibilité avec les sous-titres/captions générés directement à partir de votre script par HeyGen, pour transmettre clairement les réalisations clés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Initiatives RSE

Produisez facilement des vidéos de Responsabilité Sociale des Entreprises captivantes en utilisant l'AI, des modèles engageants et une narration puissante pour mettre en valeur votre impact communautaire positif.

1
Step 1
Créez Votre Script Narratif
Décrivez votre initiative de Responsabilité Sociale des Entreprises et rédigez un script captivant. Utilisez la fonction Texte-à-vidéo à partir de script pour transformer votre histoire en un chef-d'œuvre visuel.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Voix
Choisissez parmi des modèles faciles à utiliser et sélectionnez un avatar AI pour représenter votre message. Générez une voix off AI percutante pour donner vie à votre script avec une narration professionnelle.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez
Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence. Améliorez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions pour atteindre un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire
Finalisez votre vidéo avec un montage précis et une post-production, puis exportez-la dans le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio optimaux pour des plateformes comme les réseaux sociaux. Partagez efficacement vos vidéos d'impact communautaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires d'Impact Communautaire

Présentez efficacement les histoires de réussite et les résultats positifs de vos initiatives RSE avec des récits vidéo engageants alimentés par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer facilement des vidéos RSE engageantes ?

HeyGen propose des modèles faciles à utiliser et des fonctionnalités AI puissantes, vous permettant de créer rapidement des vidéos RSE engageantes. Vous pouvez transformer votre script en une histoire visuelle captivante avec des avatars AI et des voix off AI professionnelles.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos RSE ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off AI pour simplifier votre production de vidéos RSE. Ces fonctionnalités AI sophistiquées aident à donner vie à vos techniques de narration, rendant vos messages de Responsabilité Sociale des Entreprises percutants.

Puis-je marquer mes vidéos d'impact communautaire avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos d'impact communautaire s'alignent avec l'identité de votre organisation. Intégrez facilement votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir une présence visuelle cohérente sur toutes vos vidéos RSE.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos RSE avec les modèles vidéo de HeyGen ?

Avec la vaste bibliothèque de modèles vidéo de HeyGen, vous pouvez créer efficacement des vidéos d'initiatives RSE sans montage et post-production étendus. Sélectionnez simplement un modèle, ajoutez votre script, et laissez HeyGen générer votre vidéo professionnelle.

