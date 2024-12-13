Créez des Vidéos de Playbook CS avec AI : Améliorez la Réussite Client

Améliorez l'intégration et la formation client avec des vidéos engageantes pilotées par AI et une génération de voix off professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes démontrant une stratégie de réussite client mise à jour, adaptée aux équipes et managers de réussite client existants. Employez un style visuel moderne et concis avec des scènes de marque et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour mettre en évidence les changements clés et favoriser des vidéos de playbook engageantes à travers l'organisation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de 2 minutes abordant un défi complexe de réussite client, ciblant les leaders CS seniors et les équipes mondiales de réussite client. Le style pédagogique doit être détaillé et clair, utilisant des sous-titres/captions pour une compréhension universelle et des vidéos de playbook pilotées par AI pour présenter des solutions et démontrer l'évolutivité efficacement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 30 secondes mettant en lumière un exemple concret de la manière dont un playbook de réussite client raffiné contribue à la stratégie de revenus, destinée aux managers de réussite client et aux équipes de vente. Ce clip percutant et visuellement engageant devrait tirer parti de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour des visuels percutants et être optimisé pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Playbook CS

Transformez rapidement vos stratégies de réussite client en vidéos de playbook engageantes pilotées par AI qui renforcent votre équipe et développent vos opérations avec HeyGen.

Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar
Commencez par rédiger le contenu de votre playbook. Ensuite, utilisez les avatars AI de HeyGen pour transformer votre script en vidéos de playbook pilotées par AI, en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de présentateurs professionnels.
Step 2
Personnalisez les Scènes et le Branding
Adaptez votre vidéo à votre marque en utilisant les modèles et scènes de HeyGen. Intégrez le logo de votre entreprise, ses couleurs et des éléments spécifiques pour créer un look cohérent pour vos scènes de marque.
Step 3
Générez des Voix Off et Ajoutez des Détails
Améliorez la clarté et l'engagement avec la génération de voix off naturelle de HeyGen pour votre script. Cela vous permet de produire des voix off AI claires et peut inclure des sous-titres pour renforcer votre message.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Playbook
Finalisez vos vidéos de playbook de réussite client convaincantes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect de HeyGen. Distribuez votre contenu de haute qualité à travers votre équipe ou sur les plateformes de formation client.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrez les Stratégies de Playbook avec des Exemples Concrets

Intégrez des histoires et scénarios de réussite client convaincants dans vos playbooks, fournissant un contexte pratique et des résultats tangibles pour votre équipe.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de playbook de réussite client ?

HeyGen simplifie le processus de création de "vidéos de playbook de réussite client" en transformant des scripts textuels en contenu engageant à l'aide d'"avatars AI" réalistes et de "voix off AI". Cela offre une "création de vidéo fluide" qui économise du temps et des ressources pour votre équipe.

Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de playbook CS avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour s'assurer que vos "vidéos de playbook CS" s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise. Vous pouvez facilement incorporer vos logos, couleurs et "scènes de marque" pour maintenir une "stratégie de réussite client" cohérente.

Quelles capacités AI avancées HeyGen offre-t-il pour des vidéos de playbook engageantes ?

HeyGen exploite des "avatars AI" et des "voix off AI" de pointe pour produire des "vidéos de playbook" hautement engageantes. De plus, il prend en charge les "voix off multilingues", permettant à vos "vidéos générées par AI" d'atteindre efficacement des audiences mondiales diversifiées.

Quel rôle joue HeyGen dans la mise à l'échelle du contenu vidéo de réussite client ?

HeyGen permet aux "équipes de réussite client" d'"optimiser pour l'évolutivité" en créant rapidement des "vidéos de playbook de réussite client" cohérentes et de haute qualité. Cela accélère la "formation client" et simplifie les "processus d'intégration", libérant des ressources pour une "stratégie de réussite client" plus large.

