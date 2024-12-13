Créer des Vidéos de Formation Croisée pour un Développement Efficace des Employés

Produisez facilement des vidéos de formation d'entreprise engageantes. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour rationaliser votre flux de travail et réduire les coûts de production.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un scénario où des experts en la matière doivent transformer des informations complexes en vidéos pédagogiques claires, sans tracas. Cette vidéo explicative de 60 secondes, conçue pour les experts en la matière et les créateurs de contenu, doit présenter un style visuel propre et didactique avec des visuels étape par étape et une voix confiante et articulée, montrant l'efficacité de la création de ces vidéos essentielles directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Comment les propriétaires de petites entreprises peuvent-ils livrer efficacement des vidéos explicatives concises pour la formation croisée ? Cette vidéo de 30 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs de département, doit utiliser un style visuel dynamique et moderne avec des graphismes nets et une musique de fond entraînante, soulignant comment la génération de voix off de HeyGen garantit des visuels et un audio de haute qualité, créant des vidéos explicatives percutantes.
Exemple de Prompt 3
Les spécialistes de l'apprentissage et du développement recherchent constamment des moyens innovants pour créer des vidéos de formation d'entreprise engageantes qui résonnent avec des publics divers. Cette vidéo de 45 secondes, conçue pour eux, utilisera un style visuel interactif basé sur des scénarios avec une narration claire et accessible, soulignant comment les sous-titres/captions de HeyGen peuvent grandement améliorer la portée et l'accessibilité de vos vidéos de formation croisée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation Croisée

Produisez sans effort des vidéos de formation croisée de haute qualité et engageantes pour votre équipe avec la plateforme alimentée par AI de HeyGen, rationalisant le développement des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script et Storyboard
Définissez le contenu de votre formation croisée, en détaillant chaque scène et dialogue. Profitez de la capacité de HeyGen à générer du "texte-à-vidéo à partir d'un script" pour visualiser instantanément votre "écriture de script" et vous préparer à la production.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Visuels
Choisissez parmi divers "avatars AI" pour présenter votre contenu. Améliorez vos "vidéos de formation d'entreprise engageantes" avec des médias pertinents de la vaste bibliothèque de stock de HeyGen.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque et l'Accessibilité
Incorporez l'identité unique de votre entreprise en utilisant les "contrôles de marque (logo, couleurs)" de HeyGen pour maintenir la cohérence. Assurez-vous que vos "vidéos pédagogiques" sont conformes à vos directives d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Finalisez vos "vidéos de formation" en utilisant le "redimensionnement des ratios d'aspect et les exports" de HeyGen pour s'adapter à toute plateforme. Cela garantit que votre contenu d'"intégration des employés" est prêt pour une distribution sans faille.

Cas d'Utilisation

Production Rapide de Vidéos de Formation

Rationalisez la création de vidéos de formation croisée professionnelles en quelques minutes, garantissant une haute qualité et économisant un temps de production précieux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation d'entreprise ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation d'entreprise engageantes en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère des visuels et un audio de haute qualité, simplifiant ainsi le processus de production.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos pédagogiques efficacement ?

HeyGen propose des modèles préconçus et des contrôles de marque robustes pour produire rapidement des vidéos pédagogiques de haute qualité. Vous pouvez améliorer encore la clarté et l'accessibilité avec des sous-titres automatisés, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts en production vidéo.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation croisée pour l'intégration des employés ?

Oui, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de formation croisée efficaces et d'autres contenus d'intégration des employés. Ses capacités de texte-à-vidéo, combinées à une bibliothèque multimédia complète, vous permettent de produire rapidement des contenus engageants et informatifs pour votre équipe.

Comment HeyGen assure-t-il la qualité et l'engagement des vidéos de formation ?

HeyGen garantit des visuels et un audio de haute qualité grâce à des avatars AI avancés et une génération de voix off naturelle, rendant vos vidéos de formation plus engageantes. La plateforme prend également en charge le redimensionnement des ratios d'aspect pour un visionnage optimal sur diverses plateformes, améliorant ainsi la présentation globale.

