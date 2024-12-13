Créez des Vidéos de Coordination Inter-Équipes Sans Effort

Améliorez la collaboration interfonctionnelle et rationalisez les mises à jour de projet en utilisant des avatars AI engageants dans vos vidéos.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une mise à jour vidéo concise de 30 secondes destinée aux équipes de projet existantes et à la direction pour rationaliser les mises à jour de projet et maintenir une coordination efficace de l'équipe. Le style visuel doit être dynamique et axé sur les données, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour mettre rapidement en évidence les points de progression, complété par des sous-titres clairs pour l'accessibilité dans divers environnements de visionnage.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation de 90 secondes destinée aux employés apprenant de nouveaux processus, améliorant la collaboration interfonctionnelle en assurant une compréhension cohérente entre les départements. Adoptez un style visuel instructif et clair, en utilisant des modèles et des scènes préconstruits pour la structure et en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/stock pour illustrer efficacement les étapes complexes.
Exemple de Prompt 3
Produisez un résumé vidéo dynamique de 45 secondes pour tous les employés et la direction de l'entreprise, conçu pour améliorer la communication concernant les réalisations trimestrielles et les objectifs stratégiques. La création de la vidéo doit présenter un style visuel inspirant et professionnel, utilisant une musique de fond entraînante et une génération de voix off professionnelle, avec un redimensionnement des ratios d'aspect et des exports assurant une visualisation optimale sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Coordination Inter-Équipes

Améliorez sans effort la collaboration interfonctionnelle et rationalisez les mises à jour de projet avec des vidéos professionnelles et engageantes, assurant une communication claire entre toutes les équipes.

1
Step 1
Créez à partir d'un Modèle
Commencez votre vidéo de coordination inter-équipes en sélectionnant un modèle professionnel pour structurer rapidement votre message et simplifier la création.
2
Step 2
Collez Votre Script
Saisissez votre texte pour générer instantanément des scènes narrées, transformant vos mises à jour écrites en contenu vidéo clair et engageant pour la collaboration interfonctionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres
Ajoutez automatiquement des sous-titres précis à votre vidéo, garantissant que vos messages de coordination soient accessibles et compris par tous les membres de l'équipe.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec des ratios d'aspect appropriés et exportez-la, intégrant sans effort des mises à jour de projet claires dans votre flux de travail de coordination d'équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Communication Interne et l'Alignement

.

Produisez des vidéos captivantes pour les annonces à l'échelle de l'entreprise, la vision ou les messages de motivation, favorisant l'unité et la coordination entre les équipes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la collaboration interfonctionnelle et la coordination d'équipe ?

HeyGen permet aux équipes de créer des vidéos de coordination inter-équipes, améliorant la communication et rationalisant les mises à jour de projet. Son créateur de vidéos en ligne intuitif simplifie la création de vidéos, favorisant une meilleure collaboration interfonctionnelle entre les départements.

Quel rôle jouent les avatars AI dans le processus de création vidéo de HeyGen ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour transformer le contenu écrit en vidéos engageantes. Les utilisateurs peuvent générer des voix off professionnelles et produire des vidéos de haute qualité sans avoir besoin d'équipements complexes.

HeyGen est-il adapté pour créer efficacement divers types de vidéos d'entreprise ?

Oui, HeyGen sert de créateur de vidéos en ligne polyvalent, idéal pour créer des vidéos explicatives, des vidéos de formation, et plus encore. Avec une riche bibliothèque de modèles vidéo, les utilisateurs peuvent rapidement produire du contenu vidéo professionnel, rendant la création de vidéos accessible à tous.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans le contenu vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. Cela, combiné à des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le support de bibliothèque multimédia/stock, assure une communication professionnelle et conforme à la marque.

