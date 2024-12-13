Créez des Vidéos de Formation Commerciale pour Améliorer la Performance de l'Équipe

Produisez des vidéos de techniques de vente rentables et visuellement attrayantes plus rapidement grâce à la capacité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique d'une minute pour les équipes commerciales se préparant à lancer de nouvelles gammes de produits, spécifiquement conçue pour créer des "vidéos de connaissance produit". Le style visuel doit être "visuellement attrayant", en incorporant le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour des prises de vue pertinentes de produits et des éléments animés, narrée clairement pour expliquer les caractéristiques clés et les avantages pour la vente croisée.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux managers commerciaux et aux professionnels de la formation et du développement cherchant des moyens efficaces de "créer des vidéos de formation commerciale" pour leur "programme de coaching commercial". La vidéo doit adopter un ton clair et autoritaire avec des textes à l'écran, en utilisant la capacité de "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour simplifier la création de contenu et présenter les meilleures pratiques.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides pour les professionnels de la vente occupés qui ont besoin de rappels concis sur les stratégies de vente croisée. La vidéo doit être optimisée pour "la visualisation mobile", avec des puces animées et une voix amicale, et utiliser les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et faciliter "l'apprentissage actif" en déplacement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Vente Croisée

Renforcez votre équipe commerciale avec des vidéos de formation à la vente croisée visuellement attrayantes et efficaces conçues pour améliorer la connaissance des produits et affiner les techniques de vente.

1
Step 1
Créez Votre Script et Contenu
Rédigez des scripts convaincants pour vos scénarios de vente croisée, en décrivant les connaissances clés sur les produits et les vidéos de techniques de vente efficaces. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir instantanément votre contenu écrit en récits vidéo dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI et une Voix
Donnez vie à vos vidéos de formation en choisissant parmi une large gamme d'"avatars AI" pour représenter votre marque. Assurez une narration cohérente et professionnelle pour votre contenu de formation avec une génération de voix off de haute qualité.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez vos vidéos de formation commerciale avec des visuels captivants. Incorporez votre logo et vos couleurs d'entreprise en utilisant les "Contrôles de marque" pour renforcer votre identité de marque, rendant votre contenu soigné et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour un Impact
Finalisez vos vidéos pédagogiques, en vous assurant qu'elles sont prêtes pour la distribution. Incluez des "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité et un apprentissage amélioré, rendant votre contenu engageant pour tous les membres de l'équipe, en particulier pour la visualisation mobile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes sur les Produits

Transformez des stratégies de vente croisée complexes et des connaissances sur les produits en contenu de formation clair, digeste et efficace pour votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation commerciale ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation commerciale en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script, réduisant considérablement le temps et les efforts de production. Cela en fait une solution rentable pour développer du contenu visuellement attrayant pour votre équipe commerciale.

Quels types de vidéos de formation puis-je développer pour mon équipe commerciale avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez développer divers types de vidéos de formation pour votre programme de formation commerciale, y compris des vidéos de connaissance produit, des vidéos de techniques de vente et des vidéos d'intégration. Celles-ci sont facilement améliorées avec des sous-titres et une génération de voix off professionnelle pour promouvoir l'apprentissage actif.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour le contenu du programme de coaching commercial ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans toutes vos vidéos de programme de coaching commercial. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle à travers tous vos supports de formation.

HeyGen est-il un outil efficace pour générer rapidement des vidéos commerciales ?

HeyGen est un outil de création vidéo incroyablement efficace, vous permettant de générer rapidement des vidéos de formation commerciale de haute qualité à partir d'un script. Son interface intuitive et sa vaste bibliothèque de médias facilitent la production de contenu captivant sans expérience préalable en montage vidéo.

