Créez des Vidéos d'Alignement Interfonctionnel qui Produisent des Résultats

Atteignez l'alignement organisationnel et renforcez la collaboration d'équipe en utilisant des avatars AI dynamiques pour une communication claire.

516/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes pour les nouveaux employés ou les membres de l'équipe initiant un nouveau projet, en mettant l'accent sur les stratégies de communication d'équipe essentielles et en favorisant l'alignement organisationnel. Employez un design visuel moderne et épuré avec des animations subtiles et une voix off autoritaire mais amicale. Utilisez les sous-titres auto-générés de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour des audiences mondiales diverses, rendant l'information complexe facilement compréhensible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux chefs de département et aux leaders d'équipe, communiquant efficacement les nouveaux objectifs SMART pour le prochain trimestre et favorisant l'alignement essentiel de l'équipe. Le style visuel doit être énergique et concis, avec des superpositions de texte audacieuses et une voix off motivante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu rapide, assurant que le message est percutant et rapidement diffusé.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo instructive de 90 secondes pour tous les employés de divers départements, détaillant les meilleures pratiques pour renforcer la collaboration d'équipe et l'alignement global. L'esthétique visuelle doit être accessible et informative, incorporant des infographies simples et une voix off calme et rassurante. Implémentez la génération de voix off de HeyGen pour maintenir un ton cohérent et professionnel tout au long de l'explication détaillée, améliorant la compréhension et l'engagement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Alignement Interfonctionnel

Simplifiez la communication et améliorez la clarté des projets à travers les équipes en transformant vos idées en vidéos engageantes avec des avatars AI et des outils d'édition puissants.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par rédiger votre message clair. Ensuite, choisissez un avatar AI engageant pour transformer votre script en une présentation visuelle captivante, posant les bases d'une communication d'équipe fluide.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Visuels et de Marque
Renforcez l'impact de votre vidéo en intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia et en appliquant des modèles et scènes préconçus qui renforcent l'alignement organisationnel et la cohérence.
3
Step 3
Appliquez des Sous-titres pour l'Accessibilité
Assurez-vous que votre message atteint chaque membre de l'équipe en appliquant facilement des sous-titres à vos vidéos. Cette fonctionnalité essentielle améliore l'accessibilité pour des audiences diverses, y compris les équipes mondiales.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exports pour diverses plateformes. Distribuez vos vidéos d'alignement pour favoriser un renforcement de la collaboration d'équipe à travers tous les départements.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez les Initiatives Stratégiques

.

Communiquez efficacement les nouvelles stratégies et objectifs organisationnels, en favorisant la motivation et en assurant que toutes les équipes sont alignées sur la direction de l'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'alignement et la communication de l'équipe ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'alignement interfonctionnel, aidant les équipes à atteindre un meilleur alignement organisationnel. En transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI, HeyGen assure une communication d'équipe claire et cohérente à travers les départements. Cela renforce la collaboration et la compréhension globales de l'équipe.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos accessibles pour les équipes mondiales ?

Oui, HeyGen est conçu pour soutenir les équipes mondiales en rendant le contenu vidéo plus accessible. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres auto-générés et traduire des vidéos en plusieurs langues grâce aux capacités de génération de voix off. Cela garantit que tout le monde, quel que soit l'emplacement ou la langue, peut comprendre les messages clés.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme efficace pour générer des vidéos d'alignement ?

HeyGen se distingue comme une plateforme efficace pour générer des vidéos d'alignement grâce à sa génération intuitive de texte-à-vidéo à partir de script. Elle permet aux utilisateurs de créer rapidement du contenu professionnel avec des avatars AI et des contrôles de marque personnalisés, assurant la clarté en gestion de projet et un message cohérent. Cela simplifie le processus de communication des mises à jour importantes et des objectifs SMART.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos d'alignement interfonctionnel engageantes ?

HeyGen aide à créer des vidéos d'alignement interfonctionnel engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles dynamiques. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de communiquer des informations complexes de manière claire, renforçant la collaboration d'équipe et favorisant une meilleure compréhension à travers toutes les fonctions. C'est une solution idéale pour un alignement organisationnel complet.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo