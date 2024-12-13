Créer des vidéos de présentation CRM avec l'efficacité de l'AI

Boostez l'engagement des ventes et la réussite client avec des vidéos CRM personnalisées, facilement générées à partir de script avec Texte en vidéo à partir de script.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes pour fournir un aperçu complet du CRM aux équipes de réussite client existantes, mettant en avant les fonctionnalités avancées et les meilleures pratiques. Le style visuel doit être moderne et dynamique, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour mettre en valeur les flux de travail clés. Intégrez des sous-titres clairs pour l'accessibilité et pour renforcer les points importants, garantissant que tous les membres de l'équipe puissent facilement comprendre les informations présentées.
Exemple de Prompt 2
Générez un tutoriel approfondi de 2 minutes démontrant comment personnaliser des vidéos pour améliorer l'engagement des ventes. Cette vidéo, destinée aux professionnels de la vente et aux équipes marketing, doit guider les spectateurs dans l'utilisation des données CRM pour adapter les messages. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" pour générer rapidement du contenu dynamique, avec un avatar AI délivrant des insights personnalisés sur fond d'enregistrements d'écran pertinents et d'éléments interactifs, le tout avec un ton professionnel et engageant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo rapide de 45 secondes, pilotée par l'AI, illustrant l'efficacité de l'utilisation d'un générateur de texte en vidéo gratuit pour des mises à jour CRM rapides et des communications internes. Destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing explorant les outils AI, cette vidéo doit présenter un style visuel rapide et concis utilisant des visuels de bibliothèque multimédia/stock vibrants. Une génération de voix off amicale et énergique mettra en avant la facilité et la rapidité de transformation du texte en contenu vidéo engageant sans montage manuel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de présentation CRM

Produisez rapidement des vidéos de présentation CRM professionnelles et pilotées par l'AI pour la formation, les ventes et la réussite client, en offrant à votre équipe un contenu engageant.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par taper ou coller votre script de présentation CRM dans la plateforme. Notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" analysera votre contenu, le préparant pour une présentation vidéo engageante.
2
Step 2
Sélectionnez votre porte-parole AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque. Votre porte-parole AI sélectionné délivrera votre script avec des expressions et des mouvements naturels, faisant résonner votre message.
3
Step 3
Personnalisez avec des scènes et du branding
Améliorez votre vidéo en sélectionnant des "scènes personnalisables" et en appliquant les couleurs et le logo uniques de votre marque. Ajoutez facilement des images ou des clips vidéo pertinents de la bibliothèque multimédia pour illustrer les fonctions clés du CRM.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Une fois finalisées, générez vos "vidéos de présentation pilotées par l'AI". Vous pouvez ensuite exporter votre vidéo de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur vos plateformes de formation, présentations de vente ou ressources de réussite client.

Cas d'Utilisation

Mettez en avant les réussites CRM

Générez des vidéos percutantes montrant comment votre solution CRM favorise la réussite client et délivre des résultats tangibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation pilotées par l'AI ?

HeyGen utilise des outils AI avancés pour transformer votre script en vidéos de présentation professionnelles pilotées par l'AI, éliminant le montage complexe. Notre générateur de texte en vidéo gratuit permet une production rapide de contenu engageant.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos avec des avatars AI et un branding personnalisé ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser des vidéos en utilisant des avatars AI réalistes et un porte-parole AI. Vous pouvez également appliquer le logo et les couleurs uniques de votre marque grâce à nos contrôles de branding robustes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation CRM ?

Pour les vidéos de formation CRM, HeyGen propose des sous-titres intégrés et des voix off naturelles, rendant le contenu accessible et engageant. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes personnalisables pour simplifier votre processus de production.

Quels outils AI de HeyGen sont les meilleurs pour l'engagement des ventes ou l'intégration de nouveaux employés ?

Les puissants outils AI de HeyGen vous permettent de créer rapidement des vidéos dynamiques pour l'engagement des ventes et l'intégration de nouveaux employés. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports, votre contenu est optimisé pour diverses plateformes.

