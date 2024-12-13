Créer des vidéos de présentation CRM avec l'efficacité de l'AI
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes pour fournir un aperçu complet du CRM aux équipes de réussite client existantes, mettant en avant les fonctionnalités avancées et les meilleures pratiques. Le style visuel doit être moderne et dynamique, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour mettre en valeur les flux de travail clés. Intégrez des sous-titres clairs pour l'accessibilité et pour renforcer les points importants, garantissant que tous les membres de l'équipe puissent facilement comprendre les informations présentées.
Générez un tutoriel approfondi de 2 minutes démontrant comment personnaliser des vidéos pour améliorer l'engagement des ventes. Cette vidéo, destinée aux professionnels de la vente et aux équipes marketing, doit guider les spectateurs dans l'utilisation des données CRM pour adapter les messages. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" pour générer rapidement du contenu dynamique, avec un avatar AI délivrant des insights personnalisés sur fond d'enregistrements d'écran pertinents et d'éléments interactifs, le tout avec un ton professionnel et engageant.
Produisez une vidéo rapide de 45 secondes, pilotée par l'AI, illustrant l'efficacité de l'utilisation d'un générateur de texte en vidéo gratuit pour des mises à jour CRM rapides et des communications internes. Destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing explorant les outils AI, cette vidéo doit présenter un style visuel rapide et concis utilisant des visuels de bibliothèque multimédia/stock vibrants. Une génération de voix off amicale et énergique mettra en avant la facilité et la rapidité de transformation du texte en contenu vidéo engageant sans montage manuel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'engagement de la formation CRM.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour les programmes d'intégration et de formation CRM en utilisant des vidéos dynamiques pilotées par l'AI.
Développez des cours de formation CRM.
Créez et livrez efficacement des cours et modules de formation CRM complets aux employés et utilisateurs à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation pilotées par l'AI ?
HeyGen utilise des outils AI avancés pour transformer votre script en vidéos de présentation professionnelles pilotées par l'AI, éliminant le montage complexe. Notre générateur de texte en vidéo gratuit permet une production rapide de contenu engageant.
HeyGen peut-il personnaliser des vidéos avec des avatars AI et un branding personnalisé ?
Oui, HeyGen vous permet de personnaliser des vidéos en utilisant des avatars AI réalistes et un porte-parole AI. Vous pouvez également appliquer le logo et les couleurs uniques de votre marque grâce à nos contrôles de branding robustes.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation CRM ?
Pour les vidéos de formation CRM, HeyGen propose des sous-titres intégrés et des voix off naturelles, rendant le contenu accessible et engageant. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes personnalisables pour simplifier votre processus de production.
Quels outils AI de HeyGen sont les meilleurs pour l'engagement des ventes ou l'intégration de nouveaux employés ?
Les puissants outils AI de HeyGen vous permettent de créer rapidement des vidéos dynamiques pour l'engagement des ventes et l'intégration de nouveaux employés. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports, votre contenu est optimisé pour diverses plateformes.