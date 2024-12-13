créer des vidéos de crise PR : AI pour une réponse rapide
Maîtrisez votre réponse à la crise avec des vidéos professionnelles créées rapidement grâce aux avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo d'annonce publique urgente de 45 secondes pour les clients et parties prenantes affectés, servant de réponse en temps réel rapide lors d'une situation émergente. La vidéo doit adopter un style visuel et audio empathique mais direct, avec un ton sincère d'un acteur vocal AI transmettant des informations critiques, mettant en avant la capacité de génération de voix off de HeyGen pour une production rapide.
Produisez un module de formation interne concis de 30 secondes sur les premières étapes pour les vidéos de gestion de crise, destiné à tous les employés de l'entreprise. Cette vidéo nécessite un style visuel clair et instructif avec des graphiques simples et du texte à l'écran, accompagné d'une voix neutre et guidante, montrant comment HeyGen peut générer des vidéos efficaces à partir d'un simple texte-à-vidéo à partir d'un script.
Créez une vidéo transparente de 50 secondes d'excuses publiques et de mise à jour pour le grand public, axée sur la reconstruction de la confiance dans les relations publiques. Le style visuel doit être sincère et direct, utilisant un fond neutre avec un avatar AI exprimant la responsabilité, tout en assurant une haute visibilité des sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité maximale auprès de divers publics.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création rapide de déclarations de crise professionnelles.
Produisez rapidement des déclarations vidéo soignées et percutantes pour les besoins urgents de relations publiques, en améliorant votre message avec AI.
Réponse immédiate à la crise sur les réseaux sociaux.
Générez instantanément des messages vidéo convaincants pour les réseaux sociaux afin de répondre aux préoccupations du public et de contrôler efficacement le récit.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il accélérer la création de vidéos de crise PR ?
HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de gestion de crise avec une rapidité remarquable, en utilisant la génération de texte-à-vidéo pour une réponse en temps réel. Cela garantit que vos messages critiques de relations publiques sont livrés rapidement et professionnellement lors de situations urgentes.
Les avatars AI de HeyGen améliorent-ils les communications de crise ?
Oui, les avatars AI sophistiqués de HeyGen et les acteurs vocaux AI offrent une présence fiable et cohérente pour vos communications de crise. Ils permettent de créer rapidement une déclaration vidéo professionnelle, en maintenant l'intégrité de la marque même sous pression.
HeyGen peut-il faciliter les communications de crise multilingues ?
Oui, HeyGen aide considérablement les communications de crise multilingues en fournissant des voix off multilingues étendues et un générateur de sous-titres AI. Cela garantit que vos messages critiques de relations publiques atteignent efficacement des publics mondiaux diversifiés grâce à des vidéos d'entreprise accessibles.
Quel rôle joue HeyGen dans une gestion de crise efficace ?
HeyGen est un outil essentiel pour une gestion de crise efficace, permettant la production rapide de déclarations vidéo de haute qualité et de vidéos de gestion de crise. Il rationalise votre stratégie de communication de crise en fournissant des scènes personnalisables et un message cohérent piloté par AI.