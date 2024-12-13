Créez des Vidéos de Gestion de Crise pour une Communication Urgente et Claire

Assurez une communication urgente et une gestion efficace de la réputation en générant rapidement des vidéos de crise authentiques directement à partir de votre script avec la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

364/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de préparation aux urgences de 60 secondes destinée aux employés en général, illustrant un protocole de sécurité étape par étape. Le style visuel et audio doit être informatif et pédagogique, utilisant des graphiques clairs et une voix posée. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour garantir un message précis et cohérent tout au long de la formation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication de crise de 30 secondes à destination du public et des médias, délivrant une déclaration authentique concernant un défi récent de l'entreprise. Le style visuel doit être sincère et transparent, en se concentrant sur les messages clés avec un ton audio résolu et apologétique. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de storytelling de 30 secondes pour les dirigeants d'entreprise sur les stratégies efficaces de gestion de crise, soulignant l'importance d'une action rapide et de la gestion de la réputation. Le style visuel doit être dynamique et de type infographique, avec une livraison audio confiante et autoritaire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des récits visuels convaincants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Gestion de Crise

Préparez votre organisation à toute urgence en produisant des vidéos de communication de crise claires et percutantes de manière efficace et professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script de Crise
Commencez par rédiger un script concis pour votre communication de crise. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer facilement votre message en format visuel, assurant la clarté lors des moments critiques.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Sélectionnez un avatar AI approprié pour délivrer votre message avec professionnalisme et empathie. Cela aide à maintenir un ton calme et autoritaire dans vos vidéos de préparation aux urgences.
3
Step 3
Appliquez le Branding et l'Accessibilité
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour maintenir la cohérence. Cela garantit que votre communication urgente s'aligne avec votre marque en période sensible.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo finalisée, utilisez la génération de voix off de HeyGen pour produire un audio naturel. Ensuite, exportez votre vidéo de gestion de crise, prête pour une distribution immédiate sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Vidéos de Communication Critique

.

Exploitez l'AI pour produire rapidement des vidéos professionnelles et authentiques à partir de scripts pour tout message de gestion de crise urgent.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il faciliter la création rapide de vidéos de gestion de crise efficaces ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de gestion de crise à fort impact en transformant des scripts en contenu soigné avec des avatars AI et la génération de voix off. Ce processus rapide de texte en vidéo est essentiel pour une communication urgente lors d'une crise, garantissant la diffusion en temps opportun et efficace d'informations critiques.

HeyGen peut-il aider à la cohérence et au branding dans la communication de crise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, permettant aux organisations de maintenir une identité visuelle cohérente dans toutes les vidéos de communication de crise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques, ce qui est crucial pour instaurer la confiance et gérer la réputation en période sensible.

Quel rôle jouent les avatars AI dans les vidéos de préparation aux urgences créées avec HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour les vidéos de préparation aux urgences, assurant une livraison calme et autoritaire des informations critiques. Ils permettent un storytelling efficace sans besoin de tournage traditionnel, permettant une production rapide et des mises à jour des vidéos de formation essentielles.

Comment HeyGen soutient-il la communication de crise multilingue avec des fonctionnalités comme les sous-titres ?

HeyGen améliore considérablement la communication de crise en soutenant la création de vidéos multilingues grâce à la génération avancée de voix off et aux sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que vos messages urgents atteignent des audiences diversifiées à l'échelle mondiale, brisant les barrières linguistiques pour une compréhension complète.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo