Créer des Vidéos de Communication de Crise : Répondez Rapidement
Maintenez un message cohérent et empathique pendant une crise. Créez des vidéos authentiques avec des avatars AI pour une réponse immédiate et proactive, protégeant votre réputation.
Développez une vidéo de 45 secondes destinée aux clients et partenaires affectés, fournissant des informations claires concernant un rappel de produit et décrivant des solutions spécifiques et des mesures futures. Utilisez un style visuel clair et informatif avec du texte à l'écran, complété par un ton audio empathique mais confiant, et assurez l'accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen.
Produisez une vidéo de déclaration publique de 60 secondes pour les médias et les investisseurs qui met en avant l'empathie et la responsabilité de l'organisation suite à un défi réputationnel. Le style visuel doit être sobre mais tourné vers l'avenir, avec une voix off mesurée et sincère générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen pour gérer efficacement la réputation.
Concevez une vidéo de formation interne de 30 secondes pour les nouveaux employés et les équipes existantes, démontrant les étapes appropriées du Plan de Communication de Crise de l'entreprise. Le style visuel doit être propre, structuré et maintenir une cohérence visuelle avec les éléments de la marque, soutenu par une piste audio claire et instructive, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour un développement rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Mises à Jour Rapides de Crise sur les Réseaux Sociaux.
Produisez et distribuez rapidement des mises à jour et déclarations critiques sur les plateformes de réseaux sociaux pour assurer une réponse immédiate et proactive.
Formation Interne au Protocole de Crise.
Améliorez la formation interne pour les protocoles de communication de crise, assurant que les équipes sont prêtes pour des réponses immédiates, efficaces et cohérentes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de communication de crise efficaces ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de communication de crise de haute qualité en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, assurant une réponse immédiate et proactive avec une clarté d'information en temps critique.
Comment HeyGen assure-t-il l'authenticité et la transparence dans la communication de crise ?
HeyGen vous permet de maintenir la cohérence visuelle et le contrôle de la marque grâce à des modèles personnalisables et des options de branding, soutenant l'authenticité et la transparence dans votre message pendant une crise. Cela aide à protéger vos efforts de gestion de la réputation.
HeyGen peut-il soutenir un déploiement rapide et l'accessibilité pour la communication de crise ?
Oui, HeyGen facilite le déploiement rapide de vidéos de communication de crise en transformant instantanément les scripts en vidéo. Il ajoute également automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée pour tous les publics, crucial pour un plan de communication de crise efficace.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour gérer la réputation pendant une crise ?
HeyGen aide à la gestion de la réputation en vous permettant de transmettre de l'empathie et de la responsabilité à travers des avatars AI, couplé à la capacité de clairement exposer des solutions et des mesures futures dans le contenu de votre vidéo de communication de crise.