Créer des Vidéos de Communication de Crise : Répondez Rapidement

Maintenez un message cohérent et empathique pendant une crise. Créez des vidéos authentiques avec des avatars AI pour une réponse immédiate et proactive, protégeant votre réputation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes destinée aux clients et partenaires affectés, fournissant des informations claires concernant un rappel de produit et décrivant des solutions spécifiques et des mesures futures. Utilisez un style visuel clair et informatif avec du texte à l'écran, complété par un ton audio empathique mais confiant, et assurez l'accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de déclaration publique de 60 secondes pour les médias et les investisseurs qui met en avant l'empathie et la responsabilité de l'organisation suite à un défi réputationnel. Le style visuel doit être sobre mais tourné vers l'avenir, avec une voix off mesurée et sincère générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen pour gérer efficacement la réputation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation interne de 30 secondes pour les nouveaux employés et les équipes existantes, démontrant les étapes appropriées du Plan de Communication de Crise de l'entreprise. Le style visuel doit être propre, structuré et maintenir une cohérence visuelle avec les éléments de la marque, soutenu par une piste audio claire et instructive, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour un développement rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Communication de Crise

Créez facilement des vidéos de communication de crise convaincantes et claires, assurant que votre message est délivré efficacement et rapidement quand cela compte le plus.

1
Step 1
Créez Votre Plan de Communication de Crise
Développez un script clair et concis détaillant votre message clé et les étapes d'action. Utilisez la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer votre plan écrit en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez un Présentateur Authentique
Sélectionnez un avatar AI qui transmet sincérité et professionnalisme, ou téléchargez vos propres séquences. Cela assure l'authenticité et la transparence dans votre livraison lors de moments critiques.
3
Step 3
Ajoutez Clarté Cruciale et Branding
Améliorez votre vidéo avec des informations essentielles et l'identité de la marque. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que votre message est clair et accessible, renforçant la clarté de l'information pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez pour une Large Accessibilité
Finalisez votre vidéo de communication de crise en vous assurant qu'elle est prête pour la distribution sur toutes les plateformes. Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de ratio d'aspect de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour une accessibilité et une portée maximales.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Maintenir la Confiance et le Moral du Public

Créez des vidéos empathiques et transparentes pour rassurer les parties prenantes, communiquer des solutions et reconstruire la confiance pendant ou après des situations difficiles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de communication de crise efficaces ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de communication de crise de haute qualité en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, assurant une réponse immédiate et proactive avec une clarté d'information en temps critique.

Comment HeyGen assure-t-il l'authenticité et la transparence dans la communication de crise ?

HeyGen vous permet de maintenir la cohérence visuelle et le contrôle de la marque grâce à des modèles personnalisables et des options de branding, soutenant l'authenticité et la transparence dans votre message pendant une crise. Cela aide à protéger vos efforts de gestion de la réputation.

HeyGen peut-il soutenir un déploiement rapide et l'accessibilité pour la communication de crise ?

Oui, HeyGen facilite le déploiement rapide de vidéos de communication de crise en transformant instantanément les scripts en vidéo. Il ajoute également automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée pour tous les publics, crucial pour un plan de communication de crise efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour gérer la réputation pendant une crise ?

HeyGen aide à la gestion de la réputation en vous permettant de transmettre de l'empathie et de la responsabilité à travers des avatars AI, couplé à la capacité de clairement exposer des solutions et des mesures futures dans le contenu de votre vidéo de communication de crise.

