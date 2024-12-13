Créez des Vidéos de Briefing de Créateur Instantanément avec l'AI

Générez rapidement des briefs vidéo professionnels. Utilisez des avatars AI pour communiquer clairement les objectifs du projet et le public cible pour de meilleures vidéos.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo inspirante de 45 secondes pour les créateurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises qui luttent avec des objectifs de projet incohérents. Cette vidéo, mettant en scène un avatar AI amical, devrait adopter un style visuel chaleureux et accueillant avec un éclairage doux et une musique de fond engageante, démontrant comment le modèle de vidéos de briefing de créateur de HeyGen garantit que chaque projet commence avec des objectifs clairs. La fonctionnalité d'avatars AI peut transmettre le message directement, rendant les briefs de projet complexes accessibles et aidant les créateurs à s'aligner parfaitement avec les attentes des clients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative concise de 30 secondes destinée aux équipes de production occupées et aux clients d'agences, expliquant les composants essentiels d'un brief vidéo efficace. L'esthétique visuelle doit être propre et fonctionnelle, utilisant des infographies et des graphiques animés subtils, accompagnée d'une voix off autoritaire mais encourageante générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cet explicatif efficace simplifiera la logistique de production complexe en décrivant clairement les exigences clés dans un brief vidéo rationalisé.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo soignée de 50 secondes ciblant les spécialistes du marketing digital et les responsables de marque cherchant à élever leurs campagnes marketing. Employez un style visuel vibrant et stratégique, incorporant des éléments de marque et un audio professionnel net, avec les sous-titres/captions de HeyGen assurant l'accessibilité pour tous les spectateurs. Montrez comment l'utilisation de modèles de briefing alimentés par l'AI peut améliorer considérablement la clarté et l'exécution des campagnes, permettant aux marketeurs de lancer des initiatives plus percutantes et cohérentes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Briefing de Créateur

Rationalisez votre processus de création de contenu en générant rapidement des briefs vidéo complets pour vos créateurs à l'aide des puissants outils AI de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Briefing
Sélectionnez un "modèle de briefing alimenté par l'AI" ou commencez de zéro pour définir les objectifs et les messages clés de votre vidéo pour vos créateurs. Cela utilise les "Modèles & scènes" de HeyGen pour rapidement mettre en place votre brief vidéo.
2
Step 2
Générez Votre Script et Vos Visuels
Utilisez "Texte en vidéo à partir d'un script" pour convertir instantanément votre brief écrit en scènes engageantes. Améliorez-les avec des visuels de notre bibliothèque multimédia complète, créant un "Script et Storyboard" clair pour votre créateur.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Sélectionnez un "Avatar AI" pour délivrer votre briefing, le rendant plus personnel et engageant. Vous pouvez améliorer la compréhension en ajoutant une narration claire à vos scènes.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Briefing
Appliquez vos "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour vous assurer que votre "brief vidéo" final s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Exportez votre vidéo de briefing de créateur polie et de haute qualité dans le format souhaité.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Instruction et la Formation des Créateurs

Transformez les vidéos de briefing de créateur en contenu interactif généré par l'AI, améliorant considérablement la compréhension et la rétention des objectifs et des directives du projet.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de briefing de créateur ?

HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier le processus de création de vidéos de briefing de créateur grâce à son générateur de brief vidéo AI intuitif et ses modèles de briefing alimentés par l'AI. Cela permet une communication efficace des objectifs du projet et des stratégies de marketing vidéo.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer un brief vidéo convaincant ?

HeyGen propose des outils AI puissants comme les Avatars AI et une fonction robuste de texte en vidéo pour transformer vos idées en briefs vidéo engageants. Cela vous permet de générer un script et un storyboard complets, assurant la création de meilleures vidéos pour votre public cible.

Existe-t-il des modèles spécifiques de vidéos de briefing de créateur disponibles dans HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles de briefing alimentés par l'AI conçus pour vous aider à créer des vidéos de briefing de créateur efficacement. Vous pouvez personnaliser ces modèles avec des contrôles de marque pour s'aligner avec vos campagnes marketing et décrire clairement la logistique de production.

HeyGen peut-il aider à optimiser les campagnes de marketing vidéo grâce à un briefing efficace ?

Absolument. Les outils alimentés par l'AI de HeyGen, y compris son générateur de script vidéo explicatif, sont conçus pour créer des briefs vidéo concis qui définissent clairement les objectifs du projet et le public cible. Cette optimisation améliore directement l'efficacité de vos campagnes de marketing vidéo.

