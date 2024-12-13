Créez des Vidéos de Brief Créatif : Rationalisez Votre Production

Créez des briefs créatifs vidéo convaincants plus rapidement. Utilisez des avatars AI pour communiquer clairement l'aperçu du projet, le budget et le calendrier.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle dynamique de 45 secondes destinée aux responsables marketing ou chefs de projet, illustrant comment créer efficacement un brief créatif vidéo complet. Cette vidéo doit présenter un style audio entraînant et clair avec des instructions étape par étape à l'écran, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations de manière engageante, assurant une compréhension claire de l'aperçu du projet.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle persuasive de 30 secondes ciblant les agences créatives proposant de nouvelles idées aux clients, montrant comment une vidéo de brief créatif convaincante améliore l'adhésion des clients pour tout projet de tournage. Le style visuel et audio doit être élégant et soigné avec une musique cinématographique et une narration confiante, utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour des résultats rapides et professionnels.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de communication interne collaborative de 75 secondes pour les équipes de production interfonctionnelles, détaillant les éléments essentiels d'un brief de projet de production vidéo pour un alignement d'équipe sans faille. Avec une voix claire et instructive et un texte à l'écran organisé, la vidéo doit mettre en évidence les spécificités du budget et du calendrier, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour s'assurer que chaque membre de l'équipe saisit les nuances du projet.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Brief Créatif

Rationalisez vos projets de production vidéo en transformant des briefs créatifs complexes en vidéos engageantes et informatives qui alignent efficacement votre équipe et vos parties prenantes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Détaillez les éléments essentiels de votre brief créatif, y compris l'aperçu du projet, le public cible et les messages clés. Utilisez la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre texte en une présentation visuelle dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Donnez vie à votre brief en choisissant un avatar AI pour présenter vos informations. Sélectionnez parmi divers styles et voix pour correspondre au ton et au professionnalisme requis pour votre projet de production vidéo.
3
Step 3
Personnalisez avec le Branding
Assurez la cohérence de la marque en appliquant les contrôles de branding de votre entreprise. Intégrez votre logo et vos couleurs préférées pour que le brief créatif vidéo soit indubitablement le vôtre.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de brief créatif convaincante en l'exportant. Utilisez les options de redimensionnement et d'exportation de format de HeyGen pour partager facilement votre brief clair et concis avec toutes les parties prenantes, assurant une production vidéo réussie.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez le développement de briefs créatifs pour les campagnes

Développez rapidement des vidéos de brief créatif convaincantes pour les campagnes marketing et publicitaires, réduisant le temps de production et améliorant la clarté.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il rationaliser la création d'un brief créatif vidéo convaincant ?

HeyGen vous permet de transformer votre modèle de brief créatif en une vidéo dynamique en utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo, assurant un aperçu de projet clair et engageant pour une production vidéo réussie.

Quelles fonctionnalités de HeyGen améliorent la production vidéo pour les briefs créatifs ?

HeyGen propose des avatars AI, la génération de voix off et des contrôles de branding pour créer rapidement des projets de production vidéo professionnels. Ces outils aident à clarifier le public cible et la portée du projet.

Puis-je convertir mon modèle de brief créatif existant en vidéo avec HeyGen ?

Absolument. La fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen vous permet d'adapter facilement le contenu de votre modèle de brief créatif, en ajoutant des avatars AI et un branding personnalisé pour un projet vidéo professionnel.

Comment HeyGen assure-t-il la clarté et l'engagement dans mon brief créatif vidéo ?

En utilisant des avatars AI, des voix off naturelles et des sous-titres personnalisables, HeyGen garantit que votre brief créatif vidéo communique clairement les détails du projet, aidant votre équipe de production et le processus d'approbation pour tout projet de tournage.

