Maîtrisez la création de vidéos de formation sur le brief créatif facilement

Permettez aux marketeurs et aux équipes RH de créer rapidement des modules de formation engageants. Utilisez des avatars AI pour un contenu vidéo professionnel et personnalisable qui atteint les objectifs.

403/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un tutoriel dynamique de 45 secondes pour les marketeurs visant à rationaliser leur flux de travail pour les prochaines campagnes marketing, en se concentrant sur l'utilisation efficace des modèles de brief créatif. Cette vidéo doit être visuellement riche et entraînante, transformant un simple script en un guide visuel captivant en utilisant la capacité de HeyGen à convertir le texte en vidéo pour démontrer le processus de création rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes à destination des équipes RH, démontrant l'importance d'objectifs clairs dans un brief créatif pour la production vidéo interne. La vidéo doit adopter un style visuel propre et accessible avec des superpositions de texte faciles à lire et utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la compréhension de tous les spectateurs, en mettant l'accent sur la clarté et l'accessibilité dans les vidéos de formation.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un guide étape par étape de 90 secondes permettant aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe de créer facilement des vidéos de formation sur le brief créatif. Le style visuel et audio doit être moderne et encourageant, mettant en avant les modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour illustrer à quel point il est rapide de créer un contenu professionnel de haute qualité, rendant le processus de définition du public cible et des lignes directrices de la marque simple.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation sur le brief créatif

Transformez sans effort votre contenu de brief créatif en vidéos de formation engageantes et professionnelles pour les marketeurs et les équipes RH en utilisant des outils basés sur l'AI.

1
Step 1
Choisissez un modèle ou commencez avec un script
Commencez par sélectionner un modèle de brief créatif préconçu ou entrez directement votre script. La capacité de HeyGen à convertir le texte en vidéo transformera instantanément votre texte en une mise en page vidéo préliminaire.
2
Step 2
Sélectionnez vos avatars AI et voix off
Personnalisez votre vidéo de formation en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter les détails de votre brief créatif. Personnalisez leur apparence et sélectionnez une voix off naturelle pour une communication claire.
3
Step 3
Appliquez vos lignes directrices de marque
Assurez-vous que vos vidéos de formation sur le brief créatif s'alignent avec l'identité visuelle de votre organisation. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées pour un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et partagez vos vidéos de formation
Une fois votre vidéo de formation sur le brief créatif terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Partagez ces modules de formation percutants avec vos équipes pour simplifier leur compréhension des nouvelles campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les concepts complexes pour une formation plus claire

.

Transformez des lignes directrices de brief créatif complexes en contenu vidéo facilement digestible, améliorant la clarté et la compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes sur le brief créatif ?

HeyGen utilise des outils basés sur l'AI et des avatars AI pour simplifier la production vidéo, permettant aux marketeurs et aux équipes RH de créer rapidement des vidéos de formation de haute qualité. Vous pouvez transformer sans effort votre contenu de brief créatif en modules vidéo engageants, améliorant l'apprentissage et la rétention.

HeyGen propose-t-il des options personnalisables pour les modèles de vidéos de brief créatif ?

Oui, HeyGen offre des modèles entièrement personnalisables pour vos vidéos de formation, vous permettant de vous aligner sur vos lignes directrices de marque, objectifs et style vidéo. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs et votre contenu spécifique pour des campagnes marketing efficaces ou des modules de formation internes.

Quel est le processus de production de vidéos de formation avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la production vidéo pour les modules de formation. Il vous suffit d'entrer votre script ou contenu de brief créatif, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère vos vidéos de formation avec des voix off professionnelles et des sous-titres automatiquement, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

Les marketeurs et les équipes RH peuvent-ils développer efficacement des vidéos de formation avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen est conçu pour permettre aux marketeurs et aux équipes RH de créer efficacement des vidéos de formation sans compétences complexes en production vidéo. Nos outils basés sur l'AI garantissent que la production de contenu captivant qui couvre vos objectifs et cible votre audience est simple et rapide.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo