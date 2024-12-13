Créez des Vidéos de Sécurité pour les Cours de Grue avec l'AI

Développez rapidement des campagnes de sensibilisation à la sécurité engageantes en utilisant la génération de voix off professionnelle pour des vidéos de formation efficaces et la sensibilisation aux dangers.

454/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique dynamique de 45 secondes axée sur les pratiques de sécurité essentielles en matière de gréement pour les équipes de gréement et les superviseurs, en mettant en avant la sensibilisation aux dangers. Cette vidéo devrait incorporer un support de bibliothèque de médias/stock pour des exemples concrets et utiliser des sous-titres pour renforcer la terminologie complexe, le tout livré avec un style visuel démonstratif et précis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo détaillée de 60 secondes illustrant les procédures de vérification préalable de la sécurité des grues mobiles pour les opérateurs de grue et les gestionnaires de site. Exploitez des modèles et des scènes personnalisables pour présenter chaque étape, transformant un script détaillé en vidéo en utilisant la fonction de texte en vidéo de HeyGen, assurant une présentation visuelle claire et étape par étape avec un ton autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 30 secondes sur les exigences de l'OSHA pour les opérateurs de grue à l'intention des agents de sécurité et des responsables de la conformité, en mettant l'accent sur la sécurité dans la construction. Un avatar AI articulé devrait présenter les règlements cruciaux, soutenu par des sous-titres clairs pour l'accessibilité, le tout dans un style visuel autoritaire et épuré.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité pour les Cours de Grue

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité des grues complètes en utilisant des outils alimentés par l'AI, garantissant que votre équipe dispose des connaissances critiques nécessaires pour la sensibilisation aux dangers.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo alimentés par l'AI ou collez votre script pour générer instantanément des scènes, simplifiant ainsi la configuration initiale de votre contenu de sécurité des grues.
2
Step 2
Ajoutez des Présentateurs Experts
Donnez vie à vos messages en sélectionnant divers avatars AI pour présenter clairement des informations critiques, rendant votre contenu de sécurité des grues engageant et mémorable.
3
Step 3
Appliquez Marque & Accessibilité
Renforcez l'identité de votre entreprise et assurez-vous que votre formation atteint tout le monde en ajoutant facilement des sous-titres et en personnalisant les éléments de marque pour vos vidéos de sécurité de gréement.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez rapidement votre contenu de formation à la sécurité et exportez-le dans divers formats d'aspect, prêt pour votre bibliothèque de formation à la sécurité ou une distribution large au sein de votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Campagnes Rapides de Sensibilisation à la Sécurité

.

Produisez rapidement des vidéos courtes et convaincantes pour les campagnes de sensibilisation à la sécurité, renforçant les pratiques clés de sécurité des cours de grue.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de sécurité convaincantes pour les cours de grue ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de sécurité de haute qualité pour les cours de grue en transformant vos scripts de formation existants en contenu engageant. Vous pouvez exploiter des modèles vidéo alimentés par l'AI et des scènes personnalisables pour produire des visuels dynamiques.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de formation à la sécurité des grues de HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de formation à la sécurité des grues, vous permettant d'adapter les scènes, d'incorporer votre image de marque et de choisir parmi divers avatars AI. Vous pouvez également ajouter des voix off professionnelles et des sous-titres précis pour garantir un message clair et cohérent.

Puis-je produire des vidéos spécialisées sur la sécurité du gréement avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen est idéal pour produire des vidéos spécialisées sur la sécurité du gréement et d'autres campagnes de sensibilisation à la sécurité critiques. La fonction de texte en vidéo de notre plateforme vous permet de convertir facilement vos scripts techniques en matériel de formation vidéo dynamique et informatif.

HeyGen prend-il en charge la création d'une bibliothèque complète de vidéos de formation à la sécurité ?

Oui, HeyGen est conçu pour aider les organisations à construire rapidement et efficacement une bibliothèque complète de formation à la sécurité. Vous pouvez produire de manière cohérente une large gamme de vidéos de formation en utilisant des avatars AI et des modèles polyvalents, améliorant considérablement vos initiatives globales de formation à la sécurité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo