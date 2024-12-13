Créez des vidéos de formation d'équipe RCP avec des avatars AI

Améliorez votre formation d'entreprise avec des scénarios réalistes. Générez des vidéos professionnelles et engageantes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un apprentissage efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 2 minutes à destination des employés internationaux d'une entreprise mondiale, démontrant des techniques de RCP standardisées. Le style visuel et audio doit être moderne et accessible, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des instructeurs diversifiés et offrir un support multilingue pour une compréhension complète parmi un personnel diversifié.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 45 secondes pour les groupes communautaires et les écoles, promouvant l'importance de la RCP par les témoins. Le style visuel doit être dynamique avec des animations faciles à comprendre, accompagné d'une voix off amicale générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour encourager une action immédiate en cas d'urgence.
Exemple de Prompt 3
Développez un module de formation spécialisé d'une minute pour les équipes d'intervention d'urgence sur la RCP haute performance, adapté à un environnement industriel. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et de marque avec un ton autoritaire, en utilisant pleinement les modèles et scènes de HeyGen pour intégrer de manière transparente l'image de marque de l'entreprise dans les supports de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de formation d'équipe RCP

Produisez rapidement des vidéos de formation RCP percutantes et pilotées par AI pour votre équipe. Donnez à votre personnel des scénarios engageants et réalistes et des instructions claires, garantissant une préparation à la RCP haute performance.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Rédigez votre contenu de formation RCP. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer instantanément votre texte en une vidéo dynamique, prête à être animée par des avatars AI professionnels. Cela permet de gagner un temps de production significatif pour vos vidéos de formation RCP.
2
Step 2
Sélectionnez des scénarios réalistes
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes pour mettre en scène vos exercices de RCP. Intégrez facilement des scénarios réalistes pour garantir que votre équipe pratique des compétences critiques dans des environnements pertinents, améliorant ainsi leur expérience d'apprentissage.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres multilingues
Assurez une communication claire et une accessibilité pour toute votre équipe en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen. Cela permet une traduction facile et une compréhension complète de toutes les techniques de RCP vitales, notamment pour le support multilingue.
4
Step 4
Déployez des vidéos de formation de marque
Appliquez les éléments de marque de votre équipe en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs) pour personnaliser vos vidéos. Ensuite, exportez facilement vos vidéos polies et engageantes pour une distribution sur des plateformes internes ou des cours en ligne, vous permettant de personnaliser avec l'image de marque.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Étendez la portée de la formation mondiale

Développez de nombreux cours en ligne de RCP avec un support multilingue, garantissant un accès plus large et un apprentissage efficace pour des équipes diversifiées dans le monde entier.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation d'équipe RCP ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de formation d'équipe RCP en utilisant des avatars AI réalistes à partir de simples textes, transformant des techniques de RCP complexes en vidéos engageantes pour la formation d'entreprise. Cela simplifie la production de supports de formation essentiels.

Puis-je personnaliser mes vidéos de formation RCP avec une image de marque spécifique ?

Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos de formation RCP avec votre image de marque spécifique, en intégrant des logos et des couleurs de marque dans des scènes de marque. Cela garantit que vos cours en ligne et supports de formation conservent une apparence professionnelle et cohérente.

HeyGen prend-il en charge les vidéos de formation multilingues pour la RCP ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste pour vos vidéos de formation RCP, vous permettant d'atteindre un public plus large. Vous pouvez générer des voix off professionnelles et utiliser le générateur de sous-titres AI pour garantir une communication claire et une accessibilité pour des apprenants diversifiés.

Qu'est-ce qui rend les vidéos pilotées par AI de HeyGen idéales pour la formation RCP ?

Les vidéos pilotées par AI de HeyGen exploitent des générateurs de texte à vidéo avancés et des avatars AI réalistes pour produire rapidement du contenu dynamique. Cette capacité vous permet de créer et de mettre à jour des scénarios réalistes pour des démonstrations de RCP haute performance avec une rapidité et une cohérence inégalées.

