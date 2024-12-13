Créez des Vidéos d'Instruction RCP avec des Modèles Alimentés par l'IA

Transformez votre formation RCP avec des vidéos engageantes et de haute qualité utilisant des avatars AI pour une instruction réaliste et percutante.

439/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo professionnelle de 90 secondes adaptée à la formation en entreprise, présentant une formation avancée en RCP dans des scénarios réalistes, tels que des urgences sur le lieu de travail. Cette vidéo doit adopter un style visuel sérieux et informatif, complété par une voix off claire et autoritaire, permettant à la fonction de texte à vidéo de HeyGen de générer sans effort des récits situationnels complexes pour un apprentissage efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes parfaite pour les réseaux sociaux, servant de rappel rapide sur les compétences critiques en RCP pour un large public en ligne. Cette vidéo engageante doit présenter des scènes rapides et visuellement attrayantes avec une musique de fond entraînante et des instructions claires à l'écran, utilisant la fonction de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une compréhension maximale même sans son.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 45 secondes sur les instructions de RCP destinée à un public mondial, conçue avec des graphiques universels et clairs pour transcender les barrières linguistiques. Le style visuel doit être épuré et instructif, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler des vidéos d'instructions de RCP critiques dans plusieurs langues, garantissant l'accessibilité pour des apprenants diversifiés dans le monde entier.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Instruction RCP

Créez rapidement et efficacement des vidéos d'instruction RCP convaincantes et précises avec l'IA, permettant une formation au sauvetage efficace et engageante.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez par choisir parmi une variété de "modèles vidéo alimentés par l'IA" conçus professionnellement et optimisés pour le contenu pédagogique, ou commencez avec une toile vierge pour construire votre vidéo de formation RCP de A à Z en utilisant "Modèles & scènes".
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Choisissez un Avatar AI
Saisissez votre script de formation RCP, puis sélectionnez un "Avatar AI" diversifié et réaliste pour être votre instructeur à l'écran. Nos "avatars AI" délivreront votre message avec des voix naturelles et une synchronisation labiale précise.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez avec des Sous-titres
Intégrez les "Scènes de Marque" et les éléments visuels de votre organisation. Assurez la clarté et l'accessibilité en générant des "Sous-titres/captions" précis pour tout le contenu parlé, rendant votre vidéo RCP compréhensible à l'échelle mondiale.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo RCP Engagée
Finalisez votre vidéo d'instruction RCP "sauvetage" en sélectionnant la résolution et le format d'image souhaités. "Exportez" facilement le produit fini pour une distribution sur diverses plateformes, prêt à éduquer et engager.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours de Formation RCP Complets

.

Créez et distribuez facilement des cours de formation RCP étendus à l'échelle mondiale, améliorant l'accessibilité et la portée pour l'éducation aux compétences de sauvetage vitales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'instruction RCP ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos d'instruction RCP en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA et des générateurs de texte à vidéo avancés. Cela simplifie la production de contenu de formation RCP de haute qualité et engageant pour divers publics, améliorant l'éducation au sauvetage.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils dispenser une formation RCP dans plusieurs langues ?

Oui, les avatars AI de HeyGen sont capables de dispenser une formation RCP avec un support multilingue complet, garantissant que vos instructions critiques en compétences RCP atteignent efficacement un public mondial. Cela améliore l'accessibilité et l'engagement pour des apprenants diversifiés, rendant vos cours en ligne plus inclusifs.

Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos RCP créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et des Scènes de Marque spécifiques dans vos vidéos d'instruction RCP. Cela assure la cohérence pour la formation en entreprise ou les cours en ligne tout en maintenant une apparence professionnelle adaptée aux normes de votre organisation.

Pourquoi HeyGen est-il idéal pour développer du contenu engageant sur les compétences RCP ?

HeyGen est idéal pour développer du contenu engageant sur les compétences RCP car il combine des scénarios réalistes avec des avatars AI personnalisables et des capacités puissantes de texte à vidéo. Cela vous permet de produire des matériaux de formation dynamiques et efficaces qui captent l'attention et facilitent de meilleurs résultats d'apprentissage pour une formation RCP cruciale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo