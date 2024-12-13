Créez des Vidéos d'Estimation de Coûts avec des Avatars AI

Simplifiez votre flux de travail en générant des vidéos d'estimation de coûts claires et structurées et obtenez des résultats précis grâce à la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes démontrant un flux de travail structuré et organisé pour obtenir des résultats précis dans l'estimation des coûts de projet. Ciblez les propriétaires de petites entreprises et les chefs de projet avec des visuels dynamiques montrant chaque étape et un avatar AI autoritaire et calme délivrant la voix off explicative, garantissant clarté et conseils professionnels.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de 30 secondes présentant un modèle efficace pour réaliser un métré, spécifiquement pour les professionnels de la construction et les estimateurs. Le style visuel doit être moderne et net, se concentrant sur la démonstration pratique du modèle, complété par une voix off dynamique et concise. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement cet aperçu informatif.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo didactique de 45 secondes servant de guide sur la création de vidéos d'estimation de coûts convaincantes en utilisant HeyGen lui-même, ciblant les créateurs de contenu et les formateurs. Le style visuel doit être engageant, avec des éléments de partage d'écran et des diapositives de présentation, accompagné d'une voix off amicale et instructive, montrant la facilité d'utilisation et le potentiel créatif de la plateforme.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Estimation de Coûts

Créez facilement des vidéos d'estimation de coûts professionnelles, guidant votre public à travers des données complexes avec des visuels engageants et des explications claires pour obtenir des résultats précis.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Estimation
Commencez par définir le "périmètre des travaux" et les points de données clés pour votre estimation de coûts. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement votre contenu vidéo initial.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI et Vos Visuels
Améliorez votre présentation en sélectionnant un "modèle" professionnel et en choisissant parmi divers avatars AI pour articuler votre analyse des coûts avec une touche humaine.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez l'Audio
Assurez-vous que votre vidéo est en accord avec votre marque en appliquant des contrôles de marque personnalisés pour les logos et les couleurs. Cette finition professionnelle renforce les "résultats précis" de votre estimation.
4
Step 4
Exportez Votre Guide Final
Améliorez l'accessibilité et la clarté pour vos spectateurs en ajoutant des sous-titres/captions précis à votre vidéo. Ensuite, exportez en toute confiance votre "guide" expert prêt pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Guides d'Estimation de Coûts Engagés

Générez rapidement des guides vidéo courts et captivants sur l'Analyse des Tarifs et le Métré, rendant les sujets d'estimation complexes accessibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'estimation de coûts convaincantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'estimation de coûts professionnelles en transformant vos scripts en contenu dynamique avec des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Vous pouvez facilement expliquer les détails complexes de l'Estimation de Projet et de l'Analyse des Tarifs, les rendant compréhensibles pour votre public.

Quel flux de travail HeyGen propose-t-il pour des vidéos d'Estimation de Projet précises ?

HeyGen offre un flux de travail structuré et organisé, vous permettant d'incorporer vos données de Métré et vos étapes d'estimation dans des présentations vidéo claires. Utilisez des modèles et des scènes pour guider les spectateurs à travers votre analyse, garantissant des résultats précis et une communication professionnelle.

HeyGen est-il adapté aux débutants qui doivent produire du contenu d'Estimation de Coûts ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être convivial tant pour les débutants que pour les estimateurs expérimentés, agissant comme votre guide tout au long du processus de création vidéo. Notre plateforme intuitive et les modèles disponibles vous aident à développer rapidement des vidéos de haute qualité pour l'Estimation de Coûts, même sans expérience préalable en montage vidéo.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour mon Analyse des Tarifs spécifique ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'ajouter votre logo, de choisir les couleurs de votre marque, et de générer des voix off et sous-titres précis pour améliorer vos vidéos d'Analyse des Tarifs. Cela garantit que votre message est délivré clairement et de manière cohérente avec l'identité de votre marque.

