Créer des Vidéos d'Action Corrective avec des Outils AI

Générez des vidéos de formation RH engageantes et des vidéos d'action corrective pour l'intégration des employés et l'analyse des causes racines en utilisant des avatars AI réalistes.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo détaillée de 90 secondes destinée aux responsables techniques et chefs de projet, démontrant une technique spécifique d'Analyse des Causes Racines pour la formation interne. L'esthétique visuelle doit être analytique avec des superpositions de texte à l'écran pour les étapes clés, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des explications complexes en une narration engageante et structurée. L'audio comportera une voix confiante et instructive.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo d'Intégration des Employés de 2 minutes est requise pour les nouveaux employés dans des bureaux mondiaux diversifiés, abordant spécifiquement les erreurs procédurales courantes et leurs actions correctives. Cette production complète doit présenter un style visuel accueillant mais professionnel, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour offrir des voix off multilingues fluides, assurant une accessibilité maximale. L'audio amical et rassurant sera amélioré pour plus de clarté.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les responsables de département et les formateurs, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation des outils AI pour créer des vidéos d'action corrective percutantes avec des modèles de script préconstruits. La présentation visuelle doit être moderne et rapide, utilisant efficacement les Modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide. L'audio sera entraînant et motivant, encourageant une application immédiate.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Action Corrective

Rationalisez votre formation RH et communiquez efficacement les actions correctives essentielles. Apprenez à produire des vidéos d'action corrective professionnelles et percutantes avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Élaborez votre plan d'action corrective en utilisant les modèles de script de HeyGen ou en créant le vôtre. Définissez clairement le problème, la cause racine et les solutions proposées.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen pour délivrer votre message. Cela garantit une présentation cohérente et engageante pour vos Vidéos d'Action Corrective.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script. Améliorez l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs avec le Générateur de Sous-titres AI de HeyGen.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec les contrôles de branding nécessaires. Exportez votre vidéo d'action corrective complétée dans le format et le ratio d'aspect souhaités, prête à être distribuée à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Politiques et Procédures Complexes

Transformez des plans d'action corrective et des politiques d'entreprise complexes en explications vidéo claires et digestes pour les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'action corrective efficaces ?

HeyGen utilise des outils AI avancés pour simplifier le processus de création de vidéos d'action corrective professionnelles. Cela permet aux équipes RH d'apprendre efficacement à créer du contenu vidéo percutant pour la formation et la résolution d'incidents.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la production de vidéos de formation ?

HeyGen propose des avatars AI sophistiqués, des voix off automatisées et multilingues, ainsi qu'un Générateur de Sous-titres AI. Ces puissants outils AI améliorent vos vidéos de formation RH et vidéos d'action corrective avec une technologie de pointe et une accessibilité accrue.

Puis-je générer rapidement une vidéo de Plan d'Action Corrective avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos avec un Générateur de Texte en Vidéo gratuit et des modèles de script disponibles. Vous pouvez rapidement transformer votre Plan d'Action Corrective en contenu vidéo engageant pour l'intégration et la formation des employés.

HeyGen prend-il en charge le branding pour les vidéos d'action corrective et de formation RH ?

Absolument, HeyGen permet un contrôle total du branding, y compris la personnalisation du logo et des couleurs, ainsi que des modèles et scènes variés. Cela garantit que vos vidéos d'action corrective et de formation RH s'alignent constamment avec l'identité professionnelle de votre entreprise.

