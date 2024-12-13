Créez des Vidéos de Formation sur les Valeurs d'Entreprise qui Captivent
Améliorez l'engagement des employés et la communication interne. Créez des vidéos authentiques sur les valeurs d'entreprise en utilisant les modèles et scènes flexibles de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes pour les leaders émergents et la direction, en mettant l'accent sur les valeurs clés de l'entreprise essentielles pour la formation en leadership. Cette vidéo doit avoir un style visuel professionnel et inspirant avec des transitions dynamiques et une narration autoritaire. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des perspectives diversifiées.
Produisez une communication interne de 30 secondes pour tous les employés, mettant en avant une valeur d'entreprise spécifique et son application quotidienne. Le style visuel doit être concis et informatif avec une musique de fond positive et entraînante. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour produire et mettre à jour rapidement les messages avec des scripts personnalisables.
Créez une vidéo de 50 secondes destinée aux employés potentiels et actuels, mettant en avant notre narration authentique pour illustrer l'impact de notre culture d'entreprise et de nos valeurs. Cette pièce doit présenter un style visuel attrayant et dynamique avec des graphiques modernes et du texte à l'écran renforçant les messages clés. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'engagement visuel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Cours de Formation Complets.
Produisez rapidement des vidéos de formation sur les valeurs d'entreprise diversifiées, étendant la portée de votre entreprise à tous les employés.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Employés.
Utilisez la vidéo pilotée par l'AI pour créer un contenu engageant sur les valeurs d'entreprise, améliorant significativement la compréhension et la rétention des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation sur les valeurs d'entreprise captivantes ?
HeyGen permet aux entreprises de créer efficacement des vidéos de formation engageantes sur les valeurs d'entreprise en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela aide à articuler la culture d'entreprise et favorise l'engagement des employés à travers la communication interne.
HeyGen peut-il améliorer l'engagement des employés grâce à des vidéos authentiques sur la culture d'entreprise ?
Oui, HeyGen vous permet de produire des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise et des témoignages d'employés avec des avatars AI, garantissant une narration authentique. Cette approche fait résonner profondément vos valeurs d'entreprise avec votre équipe.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour la formation et le développement en entreprise ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation pilotées par AI pour des scénarios tels que l'intégration de nouveaux employés et la formation en leadership. Sa plateforme intuitive et ses scripts personnalisables permettent une production rapide de vidéos professionnelles et engageantes.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour le contenu sur les valeurs d'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise et des palettes de couleurs spécifiques dans vos vidéos de formation sur les valeurs d'entreprise. Cela garantit une présence de marque cohérente dans toute la communication interne.