Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pédagogique de 45 secondes destinée aux managers de niveau intermédiaire, clarifiant le rôle crucial du conseil d'administration dans la supervision stratégique. Cette vidéo doit présenter un style visuel d'entreprise avec des avatars AI subtils pour les présentateurs et une voix off confiante et informative, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour personnaliser le contenu.
Exemple de Prompt 2
Produisez un aperçu concis de 90 secondes pour la haute direction sur l'importance d'une planification de la succession robuste dans la gouvernance d'entreprise, visant à assurer la stabilité organisationnelle à long terme. Le style visuel doit être sophistiqué et minimaliste, utilisant des graphiques basés sur des données avec une voix off autoritaire mais calme, générée efficacement via la génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo percutante de 30 secondes pour tous les employés, soulignant l'engagement de l'entreprise envers l'intégrité, notamment lors de scénarios de gestion de crise. Cette vidéo nécessite un style visuel engageant et direct, incorporant des visuels de soutien pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour le contexte, accompagnée d'une voix off urgente mais rassurante, en utilisant au mieux la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Gouvernance d'Entreprise

Communiquez clairement les principes et processus essentiels de la gouvernance d'entreprise avec des vidéos explicatives engageantes et professionnelles qui renforcent la responsabilité et la transparence au sein de votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script de Base
Rédigez un script décrivant les règles et processus clés de la gouvernance d'entreprise. Notre plateforme transforme votre texte en scènes vidéo captivantes en utilisant la fonction de texte en vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Sélectionnez un avatar AI engageant pour présenter votre contenu de gouvernance, garantissant que vos vidéos résonnent avec votre public et reflètent l'identité de votre marque.
3
Step 3
Améliorez la Clarté et l'Accessibilité
Utilisez la génération de voix off pour créer une narration professionnelle, garantissant que les sujets complexes de gouvernance d'entreprise, tels que la planification de la succession ou les transactions majeures, soient clairement communiqués.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre série explicative sur la gouvernance d'entreprise en utilisant le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect, prête à être partagée avec votre conseil d'administration, vos actionnaires ou vos employés pour favoriser la responsabilité et l'intégrité.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Concepts Complexes de Gouvernance

Traduisez les règles et processus complexes de gouvernance d'entreprise en vidéos claires et accessibles, améliorant la transparence et l'intégrité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives sur la gouvernance d'entreprise ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de gouvernance d'entreprise et de séries explicatives en permettant la génération de vidéos à partir de texte avec des avatars AI réalistes. Cela simplifie le processus, le rendant efficace pour décomposer des règles et processus complexes pour divers publics.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un contenu professionnel de gouvernance d'entreprise décomposé ?

Pour un contenu "gouvernance d'entreprise décomposé" soigné, HeyGen fournit des contrôles de marque robustes pour maintenir l'intégrité et l'alignement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez également améliorer la clarté avec des sous-titres/captions automatiques et utiliser une bibliothèque de médias complète.

HeyGen peut-il aider à expliquer des sujets complexes comme la responsabilité ou les rôles du conseil d'administration efficacement ?

Absolument, HeyGen excelle à décomposer des concepts complexes tels que la responsabilité, la transparence ou les rôles spécifiques du conseil d'administration. Ses divers modèles, scènes et génération de voix off avancée vous aident à créer des explications claires et percutantes.

Est-il possible de créer un contenu diversifié de gouvernance d'entreprise pour diverses plateformes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos de gouvernance d'entreprise polyvalentes adaptables à différentes plateformes et parties prenantes, des actionnaires aux nouvelles directions exécutives. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect et les options d'exportation pour garantir que votre message sur la planification de la succession ou les états financiers atteigne tout le monde efficacement.

