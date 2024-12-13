Créez des Vidéos sur la Culture d'Entreprise qui Attirent les Meilleurs Talents
Boostez votre marque employeur et attirez des talents. Produisez facilement des vidéos engageantes sur la culture d'entreprise à partir de scripts avec les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les employés actuels et les futurs recrues, une vidéo authentique de 30 secondes sur la culture d'entreprise est nécessaire pour capturer l'essence des valeurs de votre entreprise et de l'environnement collaboratif quotidien. Visez un style visuel engageant et amical, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour un message percutant et des sous-titres clairs pour garantir l'accessibilité.
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes sur la culture d'entreprise axée sur la fidélisation des employés et le renforcement de votre marque employeur distinctive. Le style visuel et audio doit être moderne, confiant et reconnaissant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que la vaste bibliothèque de médias/stock pour créer un récit soigné et professionnel pour les employés actuels et les professionnels de l'industrie.
Imaginez un extrait dynamique de 15 secondes sur la culture d'entreprise parfait pour les réseaux sociaux, visant à attirer rapidement les talents et à démontrer un aspect spécifique et excitant de votre lieu de travail. Cette courte vidéo devrait utiliser les avatars AI de HeyGen pour un message rapide et percutant, en s'assurant qu'elle est optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports, livrée avec une piste audio entraînante et tendance.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Vidéos de Culture pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en valeur votre culture d'entreprise et attirer des talents.
Engagement pour l'Intégration & la Formation.
Améliorez l'intégration et la fidélisation des employés en intégrant des vidéos engageantes sur la culture dans les programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos percutantes sur la culture d'entreprise ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos engageantes sur la culture d'entreprise en transformant des scripts textuels en vidéos professionnelles utilisant des avatars AI et des voix off. Cela rationalise considérablement votre production vidéo, facilitant la mise en valeur constante de votre culture d'entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer notre marque employeur et attirer les meilleurs talents ?
HeyGen vous permet d'élever votre marque employeur et d'attirer des talents grâce à des vidéos de recrutement dynamiques. Vous pouvez utiliser les contrôles de marque pour assurer la cohérence, intégrer des témoignages d'employés et exploiter les avatars AI pour présenter efficacement votre culture d'entreprise unique.
Comment HeyGen peut-il aider à mettre en valeur les valeurs de l'entreprise et les avantages pour les employés ?
HeyGen aide en fournissant des modèles et la possibilité de créer des vidéos animées qui communiquent clairement vos valeurs d'entreprise et les avantages pour les employés. Vous pouvez également inclure des témoignages authentiques d'employés pour renforcer la fidélisation et mettre en avant ce qui rend votre lieu de travail unique.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être personnalisées pour différentes plateformes et réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos sur la culture d'entreprise, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Avec des contrôles de marque, un support de médias stock et des modèles diversifiés, vous pouvez adapter votre production vidéo à n'importe quel canal et maximiser votre portée.