Pour les employés actuels et les futurs recrues, une vidéo authentique de 30 secondes sur la culture d'entreprise est nécessaire pour capturer l'essence des valeurs de votre entreprise et de l'environnement collaboratif quotidien. Visez un style visuel engageant et amical, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour un message percutant et des sous-titres clairs pour garantir l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes sur la culture d'entreprise axée sur la fidélisation des employés et le renforcement de votre marque employeur distinctive. Le style visuel et audio doit être moderne, confiant et reconnaissant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que la vaste bibliothèque de médias/stock pour créer un récit soigné et professionnel pour les employés actuels et les professionnels de l'industrie.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un extrait dynamique de 15 secondes sur la culture d'entreprise parfait pour les réseaux sociaux, visant à attirer rapidement les talents et à démontrer un aspect spécifique et excitant de votre lieu de travail. Cette courte vidéo devrait utiliser les avatars AI de HeyGen pour un message rapide et percutant, en s'assurant qu'elle est optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports, livrée avec une piste audio entraînante et tendance.
Comment Créer des Vidéos sur la Culture d'Entreprise

Créez des vidéos convaincantes qui mettent en valeur votre culture d'entreprise et attirent les meilleurs talents en utilisant les outils intuitifs de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez avec un Script
Sélectionnez parmi la gamme diversifiée de "Modèles & scènes" de HeyGen conçus pour la culture d'entreprise, ou saisissez directement votre script pour générer instantanément du contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Donnez vie à votre histoire en choisissant un "avatar AI" approprié pour représenter votre équipe ou vos valeurs, et associez-le à une voix off naturelle.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez les Visuels
Incorporez vos "contrôles de marque" tels que les logos et les couleurs de marque. Enrichissez davantage votre vidéo avec des médias de la bibliothèque stock et ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire de Culture
Utilisez le "redimensionnement des ratios d'aspect & exports" pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, facilitant ainsi le partage sur les réseaux sociaux ou lors des efforts de recrutement.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos percutantes sur la culture d'entreprise ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos engageantes sur la culture d'entreprise en transformant des scripts textuels en vidéos professionnelles utilisant des avatars AI et des voix off. Cela rationalise considérablement votre production vidéo, facilitant la mise en valeur constante de votre culture d'entreprise.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer notre marque employeur et attirer les meilleurs talents ?

HeyGen vous permet d'élever votre marque employeur et d'attirer des talents grâce à des vidéos de recrutement dynamiques. Vous pouvez utiliser les contrôles de marque pour assurer la cohérence, intégrer des témoignages d'employés et exploiter les avatars AI pour présenter efficacement votre culture d'entreprise unique.

Comment HeyGen peut-il aider à mettre en valeur les valeurs de l'entreprise et les avantages pour les employés ?

HeyGen aide en fournissant des modèles et la possibilité de créer des vidéos animées qui communiquent clairement vos valeurs d'entreprise et les avantages pour les employés. Vous pouvez également inclure des témoignages authentiques d'employés pour renforcer la fidélisation et mettre en avant ce qui rend votre lieu de travail unique.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être personnalisées pour différentes plateformes et réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos sur la culture d'entreprise, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Avec des contrôles de marque, un support de médias stock et des modèles diversifiés, vous pouvez adapter votre production vidéo à n'importe quel canal et maximiser votre portée.

