Créez des Vidéos d'Instruction de Carte d'Entreprise Facilement et Rapidement

Simplifiez l'intégration des employés pour les cartes d'entreprise avec des vidéos de formation engageantes, améliorées par la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo de formation concise de 45 secondes est nécessaire, destinée à tous les employés actuels, pour renforcer les meilleures pratiques d'utilisation des cartes d'entreprise et le reporting détaillé des dépenses. Sa présentation visuelle et audio doit être professionnelle et d'une clarté cristalline, utilisant méticuleusement des sous-titres pour mettre en évidence les points de conformité cruciaux et les mises à jour des politiques, en faisant une vidéo d'instruction indispensable.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo rapide de 30 secondes répondant aux questions fréquemment posées sur les cartes d'entreprise, destinée à tous les employés ayant besoin de réponses rapides ou de conseils de dépannage. Le style visuel doit être dynamique avec des transitions rapides et des graphiques engageants, utilisant brillamment les modèles et scènes de HeyGen pour présenter efficacement des scénarios et solutions courants, délivrant une instruction essentielle.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo interne inspirante de 60 secondes, ciblant les équipes marketing ou L&D, pourrait montrer la création sans effort de vidéos d'instruction de carte d'entreprise au sein de HeyGen. Elle exige une esthétique propre et moderne et une livraison enthousiaste, mettant particulièrement en avant la puissance du texte-à-vidéo pour transformer un script de base en une vidéo professionnelle et soignée, et illustrant comment créer des vidéos rapidement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Instruction de Carte d'Entreprise

Produisez facilement des vidéos d'instruction professionnelles et claires pour l'utilisation des cartes d'entreprise avec les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen, garantissant que les employés sont bien informés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez des instructions claires et concises pour l'utilisation de votre carte d'entreprise. Ensuite, collez votre script directement dans HeyGen pour utiliser la puissante fonctionnalité texte-à-vidéo, transformant votre texte en vidéos d'instruction professionnelles.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer vos instructions de carte d'entreprise. Un avatar AI présentera professionnellement votre script, améliorant l'engagement et la clarté pour votre audience dans vos vidéos.
3
Step 3
Appliquez le Branding et le Style
Intégrez les éléments de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, en utilisant les contrôles de branding de HeyGen. Cela garantit que vos vidéos de formation sur les cartes d'entreprise s'alignent parfaitement avec les directives organisationnelles et l'esthétique professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'instruction de carte d'entreprise terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Partagez votre nouvelle vidéo sur vos plateformes internes pour former efficacement les employés sur les meilleures pratiques des cartes d'entreprise, montrant comment créer des vidéos efficacement.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Politiques d'Entreprise Complexes

Transformez les politiques complexes de carte d'entreprise en vidéos d'instruction claires et faciles à comprendre pour améliorer la compréhension et la conformité des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction de carte d'entreprise ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos d'instruction de carte d'entreprise professionnelles en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar, et HeyGen génère un contenu engageant, simplifiant considérablement la création de vidéos pour la formation. Ce processus garantit une production de haute qualité sans complexité.

Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos de carte d'entreprise réalisées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels directement dans vos vidéos d'instruction de carte d'entreprise. Cela assure une cohérence de marque à travers toutes vos vidéos de formation et communications officielles. Vous pouvez également utiliser vos propres ressources médias pour un look véritablement personnalisé.

HeyGen peut-il améliorer la clarté et l'accessibilité de mes vidéos d'instruction ?

Absolument. HeyGen améliore considérablement la clarté et l'accessibilité de vos vidéos d'instruction grâce à la génération de voix off intégrée et aux sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités garantissent que les instructions complexes dans votre formation sur les cartes d'entreprise sont facilement comprises par tous les employés, quel que soit leur style d'apprentissage ou leurs besoins en accessibilité.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer des vidéos de formation efficaces ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos de formation dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix off naturelles. Cette approche innovante de la création de vidéos automatise une grande partie du processus de production, permettant aux entreprises de produire efficacement des vidéos d'instruction de carte d'entreprise de haute qualité. Cela économise du temps et des ressources tout en maintenant un standard professionnel.

