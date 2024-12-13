Créez des Vidéos d'Orientation pour Contractuels avec l'IA

Accélérez la formation des contractuels avec des modèles et scènes variés pour des vidéos de sécurité engageantes et conformes pour votre main-d'œuvre mondiale.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité au travail de 60 secondes destinée à tous les contractuels, en mettant l'accent sur la conformité critique à l'OSHA. Cette vidéo informative doit avoir un style visuel net, un audio clair et utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour s'assurer que chaque directive de sécurité est clairement comprise et accessible.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo pratique de 30 secondes guidant les contractuels à travers des procédures de sécurité spécifiques au site. Cette vidéo dynamique, destinée aux contractuels ayant besoin d'instructions précises, pourrait présenter des exemples concrets en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'une narration concise et instructive pour une clarté maximale.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo soignée de 50 secondes démontrant comment les responsables RH et sécurité peuvent facilement créer des vidéos d'orientation contractuelle professionnelles et de marque. Avec un style visuel d'entreprise et une voix dynamique, ce prompt met en avant l'efficacité des modèles et scènes de HeyGen pour développer des vidéos de formation et éducatives de haute qualité adaptées à leur marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Orientation pour Contractuels

Produisez facilement des vidéos d'orientation pour contractuels professionnelles et engageantes qui garantissent la sécurité au travail et une intégration efficace grâce à notre plateforme alimentée par l'IA.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Contenu
Commencez par choisir parmi nos modèles et scènes variés ou collez votre script d'orientation existant directement dans la plateforme. Cela forme la base de votre vidéo de formation à la sécurité.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Élevez votre message en sélectionnant parmi une gamme d'avatars AI réalistes pour présenter votre contenu d'orientation, le rendant engageant et facile à comprendre pour tous les contractuels.
3
Step 3
Appliquez le Branding et l'Accessibilité
Utilisez les contrôles de branding pour intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise. Améliorez la clarté et la conformité pour une main-d'œuvre mondiale en ajoutant des sous-titres et des voix off dans plusieurs langues.
4
Step 4
Exportez pour Déploiement
Générez facilement votre vidéo finale d'orientation pour contractuels. Exportez-la dans divers formats d'aspect, prête pour une intégration fluide dans vos systèmes d'intégration ou de gestion de l'apprentissage pour contractuels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures de Sécurité Complexes

Transmettez clairement des réglementations de sécurité complexes et des procédures spécifiques au site, rendant les informations critiques accessibles à tous les contractuels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation pour contractuels dans mon organisation ?

HeyGen est une plateforme avancée de création vidéo par IA conçue pour simplifier la production de vidéos professionnelles d'intégration et de formation à la sécurité pour les contractuels. Les responsables RH et sécurité peuvent utiliser des avatars AI et divers modèles pour générer rapidement un contenu engageant et conforme.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de marque et la localisation pour les programmes de formation des contractuels à l'échelle mondiale ?

Absolument. HeyGen offre des outils de personnalisation et de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise de manière fluide dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités de localisation vidéo telles que les sous-titres/captions et les voix off pour atteindre efficacement votre main-d'œuvre mondiale.

Quel type de vidéos de formation à la sécurité puis-je créer avec HeyGen pour assurer la conformité à l'OSHA ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des vidéos de formation à la sécurité percutantes qui traitent de sujets critiques comme la conformité à l'OSHA et les procédures de sécurité sur site. Nos avatars AI délivrent des informations essentielles sur la sécurité au travail de manière claire et cohérente à tous vos contractuels.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils l'efficacité des vidéos de formation et éducatives pour contractuels ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen donnent vie à vos vidéos de formation et éducatives pour contractuels, rendant les informations complexes plus engageantes et plus faciles à assimiler. Ils fournissent un présentateur professionnel et cohérent pour tous vos besoins de création vidéo par IA, améliorant la rétention de l'apprentissage.

