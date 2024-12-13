Créez facilement des vidéos d'induction pour les entrepreneurs
Simplifiez l'intégration et assurez la conformité réglementaire sans effort avec des avatars AI engageants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'induction de 45 secondes pour présenter le personnel externe aux valeurs fondamentales et aux procédures opérationnelles de notre entreprise, renforçant leur engagement dès le premier jour. Employez un style dynamique et visuellement attrayant avec des transitions fluides et une musique de fond entraînante, en générant le script directement en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Les sous-titres doivent être inclus pour l'accessibilité.
Créez une vidéo informative de 90 secondes axée sur la conformité réglementaire pour les entrepreneurs internationaux, détaillant les exigences légales spécifiques de manière factuelle et riche en graphiques. La vidéo doit tirer parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et utiliser la génération de voix off professionnelle, avec des sous-titres complets pour soutenir les options multilingues et assurer la compréhension au sein d'équipes diversifiées.
Développez une vidéo d'accueil de 30 secondes pour les nouveaux entrepreneurs, servant de message d'intégration initial qui décrit leurs tâches immédiates et présente les membres clés de l'équipe. Le style visuel doit être moderne et concis, avec un avatar AI comme présentateur amical à l'écran et une voix chaleureuse, contribuant efficacement à une expérience d'intégration fluide pour les entrepreneurs.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Étendre les programmes d'induction à l'échelle mondiale.
Produisez rapidement de nombreuses vidéos d'induction pour les entrepreneurs, atteignant une main-d'œuvre mondiale diversifiée avec des options multilingues et un contenu accessible.
Améliorer l'engagement lors de l'intégration des entrepreneurs.
Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances lors des inductions des entrepreneurs grâce à des avatars AI dynamiques et des éléments vidéo interactifs, rendant l'apprentissage efficace.
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'induction professionnelles ?
HeyGen utilise une technologie vidéo AI avancée et des modèles personnalisables pour simplifier la production de vidéos d'induction de haute qualité. Vous pouvez facilement convertir des scripts en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI réalistes, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour la production vidéo traditionnelle.
HeyGen peut-il produire des vidéos d'induction à la sécurité efficaces pour les entrepreneurs ?
Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos d'induction à la sécurité complètes et convaincantes spécifiquement adaptées aux entrepreneurs. Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo pour communiquer clairement des informations de sécurité critiques et assurer la conformité réglementaire, améliorant la compréhension et la rétention au sein de votre personnel.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour renforcer l'engagement dans les vidéos d'intégration ?
HeyGen améliore l'engagement et la rétention dans l'intégration avec des avatars AI dynamiques, des modèles vidéo personnalisables, et la possibilité d'ajouter des voix off et des sous-titres. La plateforme prend également en charge les options multilingues, vous permettant de créer des expériences personnalisées qui résonnent avec une main-d'œuvre mondiale diversifiée.
Comment HeyGen rend-il la création de vidéos AI convaincantes accessible aux entreprises ?
HeyGen rend la création de vidéos AI accessible en fournissant des outils intuitifs pilotés par l'AI qui transforment le texte en vidéo professionnelle avec facilité. Les entreprises peuvent utiliser une large gamme d'avatars AI et de contrôles de marque pour produire rapidement et de manière rentable du contenu de haute qualité et conforme à la marque, sans avoir besoin d'une expertise approfondie en production vidéo.