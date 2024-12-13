Créez des Vidéos de Révision de Contrats AI Sans Effort
Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script pour expliquer clairement les clauses complexes et signaler les risques, transformant l'analyse instantanée en informations exploitables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Explorez une vidéo de 45 secondes démontrant comment la plateforme peut efficacement signaler les risques et expliquer les clauses dans des contrats complexes. Conçue pour les départements juridiques d'entreprise et les responsables de la conformité, cette vidéo nécessite un style visuel informatif et clair avec une voix off confiante. Exploitez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que chaque détail critique est communiqué.
Assistez à une vidéo tutorielle de 60 secondes mettant en avant le processus fluide de téléchargement d'un contrat et l'utilisation du module complémentaire Microsoft Word pour la révision, puis l'exportation vers Word ou PDF. Cette vidéo cible les passionnés de technologie juridique et les parajuristes, nécessitant un ton instructif calme et clair avec des visuels étape par étape. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement le parcours utilisateur.
Découvrez une vidéo de 30 secondes mettant en avant l'intelligence sophistiquée derrière le service, spécifiquement que l'AI est formée par des avocats, et comment les utilisateurs peuvent discuter avec le contrat pour générer des listes de contrôle. Destinée aux cabinets d'avocats et aux équipes juridiques d'entreprise, la vidéo doit adopter un style visuel sophistiqué et digne de confiance avec une voix off autoritaire. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter les fonctionnalités clés avec crédibilité.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développer des Formations et Explications Juridiques.
Générez des cours vidéo enseignant aux professionnels du droit et aux clients comment réviser efficacement les contrats, signaler les risques et expliquer les clauses complexes avec des vidéos AI claires.
Démystifier le Langage Contractuel.
Utilisez la vidéo AI pour simplifier les sujets juridiques complexes et les clauses contractuelles, rendant les résultats de la révision des contrats plus accessibles et compréhensibles pour toutes les parties prenantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen crée-t-il des vidéos professionnelles ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour transformer vos scripts en contenu visuel captivant. Vous fournissez simplement votre texte, et HeyGen génère une vidéo de haute qualité avec un présentateur réaliste.
Quelles options de personnalisation sont disponibles dans HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. Vous pouvez également choisir parmi une large gamme de modèles, de scènes et utiliser une bibliothèque multimédia complète pour une création de contenu diversifiée.
HeyGen prend-il en charge divers formats d'exportation vidéo ?
Oui, HeyGen garantit que vos vidéos sont prêtes pour n'importe quelle plateforme en offrant un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation. Cela signifie que votre contenu généré par AI sera parfait sur différents réseaux sociaux et présentations.
HeyGen peut-il ajouter des voix off et des sous-titres à mes vidéos ?
Absolument. HeyGen propose une génération de voix off robuste, vous permettant de donner vie à vos scripts avec un audio naturel. De plus, il génère automatiquement des sous-titres et des captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs.